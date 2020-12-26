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iPhone 12熱賣 鴻海鄭州廠春節搶人 祭高額獎金

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海鄭州廠日夜趕工生產新iPhone。圖為富士康生產線工人生產狀況。（取材自觀察者網）
鴻海鄭州廠日夜趕工生產新iPhone。圖為富士康生產線工人生產狀況。（取材自觀察者網）

iPhone 12系列手機熱賣，鴻海數位產品事業群（iDPBG）旗下生產重鎮鄭州廠公開「留人」，因明年春節期間產能滿載，要激勵派遣工留任與春節出勤，鴻海祭出人民幣8500元（約1312美元）的獎金，派遣工留任至3月下旬就有獎金。

法人預估，鴻海鄭州廠持續大舉留人，顯示iPhone需求暢旺，鄭州廠明年第一季的稼動率可望維持高檔水準，淡季不淡。

鴻海25日股價大漲2.2元台幣，突破90元台幣關卡，收91.8元台幣，成交量放大到11.36萬張，一舉突破5日、10日、20日與60日均線，三大法人買超2萬張。顯示法人看好鴻海明年第一季的業績。

鴻海鄭州廠是生產iPhone的大本營，今年鴻海組裝高階產品，上市後供不應求。鄭州廠激勵派遣工留任到明年的3月20日，祭出留任獎金人民幣6500元，加上春節激勵獎金2000元，希望維持高檔產能利用率。

媒體之前也報導，iPhone 12推出後需求持續增加，蘋果向代工廠追加明年第一季訂單，預估iPhone 12在明年第一季的出貨量會年增38%，上看5100萬支，主力代工廠鴻海與和碩受惠最大。生產晶片的台積電將在明年1月舉行法說會，對趨勢的看法也備受矚目。

市調機構COWEN指出，iPhone 12系列增加的訂單主要來自於iPhone 12、iPhone 12 Pro和Pro Max，至於 iPhone 12 mini的出貨量預期保持不變。尤其中國大陸市場的需求特別強勁，光是在11月，iPhone新機在大陸銷售量便超過600萬支，相當於20%市占率。

COWEN表示，蘋果今年第四季產量預估為7900萬支手機，比去年同期成長13%；訂單中有82%是iPhone 12，看好需求動能能延續至明年第一季。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，明年上半年肯定比今年好，除了在家工作所帶動的需求之外，還有智慧手機的遞延效應。鴻海11月營收6813.75億元台幣，月增11.2%，年增13.1%，創歷年來新高紀錄。

鴻海鄭州廠近況
鴻海鄭州廠近況

iPhone 鴻海 手機

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