台積美國新廠董座 外界推測3種可能
台灣經濟部投審會日前正式通過台積電赴美設立亞利桑那州子公司案，現在業界高度關注美國子公司新董座人選。
目前外界猜測有三種可能，甚至初期不排除由台積電董事長劉德音直接兼任，等營運上軌道，再擇優組成廠務管理團隊接棒。
台積電董事會11月通過設立美國子公司，將設立5奈米製程廠，供應鏈傳出多個董座人選，包括先進技術暨光罩工程副總張宗生統籌，近日也傳出主掌12吋晶圓廠營運的副總王英郎出任。對於相關消息，台積電25日表示，不評論傳聞，對美國廠目前沒有進一步的公開資訊。
業界人士觀察，台積美國廠初期發展應該有三種可能，第一是，不論是張宗生或是王英郎，都是台積電5奈米廠落地的推手，主要是推動廠務專案。
半導體業界人士指出，以台積目前重要經理人而言，美國籍五位，包含企業策略辦公室資深副總經理瑞克．凱希迪以及特殊技術副總經理亞歷山大‧ 卡利尼斯基，業務副總張曉強、研發副總曹敏與黃漢森。
這也引出另一個可能，就是讓具備美國籍的菁英出任5奈米廠的董事或董事長，協助設廠。
第三個可能則是，美國5奈米的戰略意義極大，初期可能由董事長劉德音兼任，劉德音具備美國籍，業界人士也觀察，這項專案之所以能保密到家，也是因劉德音多次親自奔走、說明促成。
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