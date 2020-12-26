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聯發科手機晶片市占 超車高通

記者鐘惠玲／綜合報導
第三季晶片市占概況
第三季晶片市占概況

聯發科今年出貨爆發，根據研究市調機構Counterpoint的報告，聯發科在第三季登上全球手機晶片市占龍頭，小贏競爭對手高通2個百分點。不過調查也顯示，高通在第三季仍是5G晶片龍頭，且可能在第四季會奪回整體手機晶片龍頭寶座。

Counterpoint表示，第三季手機市場銷售回溫，聯發科以31％市占率，成全球智慧手機晶片市占龍頭。聯發科勝出主因，是在爭取5G產品時，鞏固中、低價（100美元至250美元價格帶）手機市場表現優異，成長力道主要來自中國與印度地區。

Counterpoint特別提到，第三季聯發科手機晶片銷售狀況佳，除了上述價位與新興市場賣得好，更因美國對華為與海思祭出禁令，聯發科與其他非華為客戶攻城掠地。以聯發科大客戶小米來說，對小米滲透率從去年第三季以來成長超過三倍；標榜降低5G手機門檻的realme V3，也是採用聯發科的解決方案。

聯發科以天璣系列晶片在5G市場打江山，也不放過具有長尾效應的4G市場，遊戲應用的4G曦力G系列產品同樣賣得好。

高通也不是省油的燈，Counterpoint指出，高通在高階晶片市場仍占有優勢地位，同樣受惠於海思被美國制裁的問題。

若僅以5G晶片來看，第三季市占龍頭還是高通，全球5G市占率高達39％。

Counterpoint認為，第三季的手機銷售中，約有17％為5G手機，蘋果5G手機上市是大助力，預計第四季時5G手機銷售比重將進一步拉升到三分之一，高通有機會靠5G產品，第四季就搶回手機晶片龍頭寶座。

手機 5G 高通

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