中國進口大豆 今年可能破億噸

湖北省宜昌市一農業集團的員工在製豆車間加工生產線上清洗大豆。（新華社）

中新社報導，中國 農業農村部市場與信息化司司長唐珂24日表示，近年來中國中國進口量最大的農產品是大豆，據中國海關數據，今年1-11月累計進口大豆9280萬噸，同比增加17.5%，全年很可能突破1億噸。

進口大豆既有效保障了中國國內蛋白飼料和食用植物油需求，也為國際主要大豆出口國提供最為廣闊的市場空間。唐珂說，進口大豆主要用於榨油，滿足食用植物油和豆粕飼料的需求。

唐珂表示，今年下半年以來，由於美國 大豆主產區遭遇不利天氣、產量及庫存預期下調，南美大豆產區仍偏乾旱、播種受到影響，國際大豆價格持續上漲，帶動進口大豆成本上升。11月，山東地區進口大豆到岸稅後價每斤1.91元人民幣 ，連續6個月環比上漲，同比高17%。當前全球大豆產需平衡略偏緊，後期價格主要看南美主產區天氣，預計仍將高位運行。

從中國國產大豆情況看，唐珂表示，中國國產大豆以食用為主，市場運行相對獨立。據中國國家統計局數據，今年中國大豆產量392億斤，比上年增加30億斤，增長8.3%，繼續恢復性增長。受食用需求拉動，今年以來貿易商和加工企業入市收購積極性高，中國國產大豆價格持續向好。

展望後期大豆供給形勢，唐珂表示，進口大豆榨油後的豆粕主要用作飼料，飼料缺口可以通過國際、國內兩個市場資源調劑來解決，包括玉米及大麥、高粱、玉米酒糟粕等玉米替代品進口，多措並舉能够解決飼料糧供給問題。