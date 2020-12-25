我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

中國「十四五」藍圖 做大新興產業鏈

記者林宸誼／綜合報導

中國工信部副部長王志軍24日表示，「十四五」是新興產業發展的關鍵期 ，因此要加快打造高階裝備、新材料等新興產業鏈。

每日經濟新聞報導，關於「十四五」期間在推動新興產業創新發展，加快推進優勢長板方面有哪些考慮，王志軍指出，「十四五」是愈來愈多的高新技術將進入大規模的產業化、商業化應用階段，成為驅動產業變革和帶動經濟社會發展的重要力量。

王志軍表示，加快做大做強新興產業，提升在全球產業鏈、供應鏈中的地位和競爭力，促進經濟能夠行穩致遠，主要有三個方面考慮。

首先，加強關鍵核心技術攻關和產業化應用。圍繞創新鏈打造產業鏈，加快打造5G、積體電路、工業互聯網、人工智慧、大數據、雲計算、超高清視頻、高階裝備、新能源與智慧網聯汽車、新材料、生物醫藥及高階醫療裝備等新興產業鏈，圍繞量子信息、類腦智慧等有望產生顛覆性創新的產業，主動謀劃、前瞻部署一批未來產業，構建未來競爭的新優勢。

其次，加快構建新興產業生態體系。王志軍表示，將以市場需求為導向，以應用場景為牽引，大力培育智慧化產品，個性化訂製、網路化協同、共享化生產、服務化延伸、數位化管理等為特徵的新產品、新模式、新業態。

做大做強一批產業關聯度大、創新能力強的骨幹企業，以骨幹企業帶動中小微企業發展，構建完善大中小微企業專業化分工協作，共同發展新興產業生態體系。

王志軍還指出，最後，營造新興產業創新發展的良好環境。針對新興產業發展中存在的一些突出問題，鼓勵引導企業兼併重組，整合創新資源，實現規模化發展，提升競爭力。強化統籌規劃，避免同質化無序競爭的低水準重複建設，堅持鼓勵創新和審慎包容的原則，從市場准入、人才培養、金融服務、政策創新等各個方面加大支持力度，強化政策協同，形成促進新興產業發展的合力。

重組 中國 汽車

上一則

平安夜提早休市 交易清淡漲幅小

下一則

假日禮品卡熱銷 助攻明年零售業績

延伸閱讀

中國調查企業債券 守住金融風險底線

中國調查企業債券 守住金融風險底線
擺脫技術「卡脖子」 習近平要求搞出「獨門絕技」

擺脫技術「卡脖子」 習近平要求搞出「獨門絕技」
中國5種疫苗進臨床試驗 準備大規模生產

中國5種疫苗進臨床試驗 準備大規模生產
參與研製中國首顆原子彈 復旦教授李郁芬逝世

參與研製中國首顆原子彈 復旦教授李郁芬逝世

熱門新聞

Hercules Investments投資長麥當諾預測，有三大理由可能讓美股崩跌。圖為美股交易員。（路透）

美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言

2020-12-21 21:05
美國總統當選人拜登（左）或許可從現任總統川普這四年來的經濟教訓中，得到一些啟發。美聯社

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

2020-12-17 09:39
美國散戶對今年股市漲勢的掌握，比華爾街的交易員還好。 美聯社

人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人

2020-12-18 13:13
美國股市近來隨疫苗好消息頻傳而雀躍不已。但市場仍可能面臨一些風險。(美聯社)

繼2019貿易戰和2020新冠疫情後 2021什麼可能來亂？

2020-12-19 11:24
葉倫與鮑爾都有共同的信仰：讓通膨子彈飛一會兒。（路透）

大仁說財經 | 拜登的新經濟團隊恐會催生巨大股市泡沫

2020-12-20 19:43
聯準會主席鮑爾。(路透)

拜登經濟團隊恐打造股市大泡沫 就怕通膨戳破

2020-12-17 22:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票