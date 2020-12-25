首次對外合作 榮耀筆電用微軟Win10系統

榮耀CEO趙明宣布與微軟簽署全球合作協議，新筆電搭載Win10。（取材自鳳凰網）

榮耀24日宣布與微軟 簽署全球合作協議。榮耀筆電將採用微軟Windows 10作為官方作業系統。這是榮耀從華為 剝離後第一次宣布對外合作消息。

榮耀CEO趙明表示：「榮耀很高興與微軟達成全球範圍內的合作。榮耀堅持以消費者為核心，持全面開放的態度和全球產業鏈合作夥伴一起創造屬於每個人的智慧新世界。」

「澎湃新聞」報導，2021年1月，搭載微軟Windows 10和英特爾 Core i5處理器的榮耀筆記型電腦MagicBook Pro將登陸海外市場。與此同時，榮耀下一代MagicBook系列產品在中國首發。

一供應鏈上市公司內部人士表示，榮耀與華為「分家」後，華為系整體的ODM訂單有所增加。對於榮耀來說，重新梳理供應鏈關係，盡快重啟各業務線生產成為當務之急。

至於手機晶片，榮耀至今還沒有對外宣布合作消息。

報導指出，高通 之前表態已與榮耀進行對話，給出了積極信號。高通公司總裁安蒙曾表示，作為市場新的參與者角度，高通感到高興，期待未來與榮耀的合作。「目前是開展一些對話，未來就事情發展的具體情況而定。」據悉，目前聯發科和高通都在向美國申請對榮耀的供貨許可。

此外，另據第一財經報導，新榮耀預計本月底完成所有人員的新勞動合同簽署，2021年1月開始正式走向市場。在北京的員工溝通會上，也就在榮耀送別會的前一天，榮耀CEO趙明表示，新榮耀的目標是成為國內手機市場的第一名。