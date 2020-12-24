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台積電准在美設廠 首批要徵逾600人

編譯易起宇／綜合外電

日經新聞報導，全球晶圓代工龍頭台積電已開始為甫獲批准的赴美設廠計畫大舉徵才，初期共計將投入逾600名人力，涵蓋工程師和主管，這是台積電20年來首度赴美設廠。

台積電董事長劉德音向日經新聞表示，台積電明年開始在亞利桑那州建廠，初期將調派一支逾300人、擁有研發和製造5奈米晶片經驗的員工和主管團隊，赴美協助這座工廠順利展開營運。

消息人士透露，美國已同意對台積電核發足夠工作簽證。5奈米晶片是目前全球最先進的晶片，最新iPhone 12和Mac電腦搭載的處理器都採用台積電5奈米製程生產。

劉德音指出，台積電也會在美國招募300名應屆畢業生，以及具有一、兩年資歷的年輕工程師，該公司會先將這批新進人員派到台積電旗下台南5奈米晶片工廠，進行約一年密集訓練，再讓這些工程師進駐亞利桑納廠。

劉德音說：「為了方便未來協調，訓練課程期間的所有溝通和訓練都將以英文進行。」

台積電在5月宣布，有意在亞利桑那州興建一座5奈米晶片工廠，並在11月於當地設立了一家實收資本35億美元的完全持有子公司。

亞利桑納州鳳凰城官員也在11月稍晚批准了與台積電的發展協議，將提供2.05億美元的市政基金，用於基礎設施。

台積電表示，這座亞利桑納工廠最終將創造超過1,600個直接工作機會和數以千計的間接工作機會。

台積電官網顯示，該公司正在招募研發工程師、製程工程師、設備工程師、IT軟體工程師等職位。

台積電目前在美國華盛頓州卡馬斯市已有一座晶圓廠，並且在德州奧斯汀市、加州聖何西市擁有設計中心。

隨著美國新廠專案計畫推動，業界預期將能擴大台積電美國製造能量。

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