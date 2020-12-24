台積電准在美設廠 首批要徵逾600人

日經新聞報導，全球晶圓代工龍頭台積電 已開始為甫獲批准的赴美設廠計畫大舉徵才，初期共計將投入逾600名人力，涵蓋工程師和主管，這是台積電20年來首度赴美設廠。

台積電董事長劉德音向日經新聞表示，台積電明年開始在亞利桑那州建廠，初期將調派一支逾300人、擁有研發和製造5奈米晶片經驗的員工和主管團隊，赴美協助這座工廠順利展開營運。

消息人士透露，美國 已同意對台積電核發足夠工作簽證。5奈米晶片是目前全球最先進的晶片，最新iPhone 12和Mac電腦搭載的處理器都採用台積電5奈米製程生產。

劉德音指出，台積電也會在美國招募300名應屆畢業生，以及具有一、兩年資歷的年輕工程師，該公司會先將這批新進人員派到台積電旗下台南5奈米晶片工廠，進行約一年密集訓練，再讓這些工程師進駐亞利桑納廠。

劉德音說：「為了方便未來協調，訓練課程期間的所有溝通和訓練都將以英文進行。」

台積電在5月宣布，有意在亞利桑那州興建一座5奈米晶片工廠，並在11月於當地設立了一家實收資本35億美元 的完全持有子公司。

亞利桑納州鳳凰城官員也在11月稍晚批准了與台積電的發展協議，將提供2.05億美元的市政基金，用於基礎設施。

台積電表示，這座亞利桑納工廠最終將創造超過1,600個直接工作機會和數以千計的間接工作機會。

台積電官網顯示，該公司正在招募研發工程師、製程工程師、設備工程師、IT軟體工程師等職位。

台積電目前在美國華盛頓州卡馬斯市已有一座晶圓廠，並且在德州奧斯汀市、加州聖何西市擁有設計中心。

隨著美國新廠專案計畫推動，業界預期將能擴大台積電美國製造能量。