小米市值飆 衝破千億美元 掛牌2年成長近兩倍

小米11系列旗艦新機28日發布前夕，股價一飛衝天。（取材自小米官網截圖）

小米 23日股價 飆出歷史新高，收盤港幣31.9元（約4.11美元），上漲7.5%，市值達港幣8020億元（約1069億美元），這也是小米上市兩年多來，市值正式躋身千億美元俱樂部。

小米2018年7月在香港主板掛牌上市，股價不僅跌破發行價還跌到腰斬。小米創辦人雷軍當年揚言，要讓上市首日買入公司股票的投資者「賺一倍」，但上市第一天，小米首日開盤就跌破發行價港幣17元，去年9月因為業績不佳，股價還一度腰斬到港幣8.3元；去年上市一周年市值還比掛牌時少了港幣3000億元。

今年在新冠疫情衝擊下，小米股價年初從港幣10.8元低點爬升，在華為被美國封殺下，小米手機 快速搶食華為的市場，今年第3季小米手機市占率並超過蘋果位居第三名，帶動小米股價持續衝高，累計今年漲幅已經超過兩倍。

到底小米是憑什麼翻轉帶動股價發威？鳳凰網認為，是小米核心戰略「手機＋AIoT（人工智慧物聯網）」終於起作用了。

截至今年第3季，小米AIoT平台已連接的IoT設備數達到2.8億台（不包括智慧手機及筆電），比去年同期增長35.8%；以手機出貨量來看，小米則重回全球第三，達4660萬支，增長45.3%，並站穩高端市場。其中歐洲市場手機出貨量年增90.7%，市占率達到18.7%。

加上小米是繼蘋果、三星、華為之後，第四家擁有手機晶片研發能力的手機公司，在華為因晶片被斷供，分割榮耀手機之後，小米成了拉貨潮當中的受惠者。

也因此，小米上市兩年多來，市值從最初的360多億美元到達目前的千億美元，市值成長近兩倍。

小米當年上市價港幣17元，按小米股價23日漲至港幣31.9元來看，再多上漲一成，雷軍當日讓投資人「賺一倍」的豪言，已經指日可待。

至於小米股價還能飆多高、漲多久？小米11系列旗艦手機將於28日舉行發布會，市場預估，小米11將成為今年春節前唯一有能力大規模發售驍龍888晶片的旗艦手機，投資人看好小米股價有望水漲船高。