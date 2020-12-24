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中國調查企業債券 守住金融風險底線

記者蔡敏姿／綜合報導

中國國家發改委23日宣布，將展開2021年度企業債券本息兌付風險調查，防範化解債券市場重大風險，守住金融風險的底線。

新華社報導，中證鵬元資信評估公司數據顯示，今年前11個月，企業債券的發行規模達人民幣13.1兆元，預計全年將達到14.4兆元，較2019年成長31%，扣掉借新還舊後，淨融資規模將達到人民幣4.4兆元，年增56%。

發改委強調，將全面系統調查近期和2021年度企業債券本息兌付等風險。對調查後存在償債風險的企業債券，列為重點關注對象，第一時間組成風險應對工作專班，由省級發改委部門制定應對方案，定期調度。

中新網報導，發改委提出四點工作要求，第一，加大企業債券對重點領域和薄弱環節的支持力度。堅持企業債券資金跟項目走的原則，在推動中國國家重大戰略實施方面發揮更大效果，進一步加大企業債券對重大基礎設施建設和科技創新的支持力度。省級發展改革委要結合投資項目，緩解重大項目發展中的融資問題。

第二，為緩解中小微企業融資難問題，保障和服務疫情防控常態化條件下經濟社會發展。將在2021年繼續鼓勵信用優良企業發行小微企業增信集合債券，為受疫情影響的中小微企業提供流動性支持。

第三，加強優質企業債券申報和存續期管理。第四，加強債券市場統一執法。對涉及企業債券信息披露違法違規、內線交易、操縱證券市場，發改委將支持證監會開展債券市場統一執法。

債券 融資 人民幣

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