我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

周星馳被追7千萬港幣佣金 法官裁定舊愛于文鳳敗訴

上海也傳限電 台商2方案因應：調班、租發電機

記者林宸誼／上海23日電
中國各省市限電令有擴大的跡象。圖為電力工人在維修電力設施。（中新社）
中國各省市限電令有擴大的跡象。圖為電力工人在維修電力設施。（中新社）

中國南方各省市限電令有擴大的跡象，上海22日也傳出要停電的消息，讓不少上海市民擔憂，是否也出現缺電危機，上海台協常務副會長李崇章說，上海極少在停電，若真要停電，當地供電局都會提前通知，企業可以透過調班的方式解決，實在真不行就會租發電機。

李崇章指出，上海很少停電，除非是例行檢修，而且會提前通知，停電時間不超過12小時，他20多年前剛到長三角設廠，偶爾可能還會遇到停電，當時開工廠的都會買發電機，以備不時之需，但現在這種臨時停電狀況真的很少見。

中國國家電網上海公司22日緊急發布「情況說明」指出，網傳停電通知實際上是「計劃停電公告」，主要是對設備進行日常檢修等需要，對特定區域在特定時段內實施的停電。不過，國家電網上海公司並未說明停電的區域。

網路傳出一則題為「上海市明日停電通知2020.12.22」的貼文，指稱上海全市多個地區將實施計劃停電，且停電時間從6時至18時長達12小時。

上海解放日報微信公眾號表示，目前上海發用電整體呈「緊平衡」態勢，雖然用電負荷增加明顯，但沒有缺電，透過發揮大電網資源優化配置平台作用，可全力保障上海電網「迎峰度冬」期間電力安全有序供應。

不僅是上海，21日還傳出廣東各地出現停電的消息，經查證是因設備故障，影響到廣州三元里、羅沖圍一帶部分使用者用電，廣州供電局也在官微發布，大約半小時後就已全部恢復供電。

澳門台協會長簡廷在表示，1992年到深圳設廠時，電力偶爾會供應不足，當時的確還有買柴油發電機備用，後來因為要就近服務顧客，把工廠搬到珠海，就沒遇過停電，也沒有買發電機。

簡廷在指出，珠海市偶爾因為設備例行檢修，會提前發停電通知好讓民眾因應，在珠海幾乎很少遇過停電，而且停電時間不超過12小時，若是下周三要停電的話，就會跟員工商量，請員工這周六來補班，下周三就當調休。

而深圳、東莞、中山、梅州等地台商也反映，並沒有遇到停電限電的狀況。

中國 微信 澳門

上一則

分析師：特斯拉股價 已處泡沫區

下一則

蘋果賣電動車？分析師看法兩極

延伸閱讀

廣州停電上熱搜 官方：沒缺電 是節能減碳

廣州停電上熱搜 官方：沒缺電 是節能減碳
不敵疫情 上海台資連鎖餐飲連環倒

不敵疫情 上海台資連鎖餐飲連環倒
華男孤苦打工車禍身亡 紐約社區助辦理後事

華男孤苦打工車禍身亡 紐約社區助辦理後事
少年網球夢

少年網球夢

熱門新聞

美國總統當選人拜登（左）或許可從現任總統川普這四年來的經濟教訓中，得到一些啟發。美聯社

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

2020-12-17 09:39
Hercules Investments投資長麥當諾預測，有三大理由可能讓美股崩跌。圖為美股交易員。（路透）

美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言

2020-12-21 21:05
美國散戶對今年股市漲勢的掌握，比華爾街的交易員還好。 美聯社

人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人

2020-12-18 13:13
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。（美聯社）

當年花36億買下…Adidas考慮賣掉Reebok 原因曝光

2020-12-15 03:35
美國股市近來隨疫苗好消息頻傳而雀躍不已。但市場仍可能面臨一些風險。(美聯社)

繼2019貿易戰和2020新冠疫情後 2021什麼可能來亂？

2020-12-19 11:24
葉倫與鮑爾都有共同的信仰：讓通膨子彈飛一會兒。（路透）

大仁說財經 | 拜登的新經濟團隊恐會催生巨大股市泡沫

2020-12-20 19:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？