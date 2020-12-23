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中國發改委：電力需求超預期 仍能穩定供應

記者林宸誼／上海23日電

針對近期湖南、江西、浙江等地近期紛紛實施限電措施，中國國家發改委秘書長趙辰昕指出，多部門已聯合採取措施，如通過提高發電能力，優化運行方式，多渠道增加電煤供應等方式保障電力需求，至於浙江個別地方是為了促進節能減排，而採取限制電力的一些措施。

趙辰昕說，中國整體保障能源穩定供應的能力沒有問題，但受到近期中國工業生產高速增長，以及低溫寒流疊加的影響，中國目前電力需求超出預期，形成高速增長。

12月以來，湖南、江西用電需求增速在全中國位居前列。此外，浙江12月上旬發電量年增長9.2%，增速位居中國東部省份前列。

針對上述南方多地出現的用電缺口問題，趙辰昕強調，根據國家發改委監測電廠的存煤情況，無論是存煤天數還是存煤總量都是有保障，而且湖南、江西、浙江等幾個省的居民生活用電也都未受到影響，中國當前保障能源穩定供應的能力沒有問題。

南方電網廣東電網公司透露，12月以來，廣東最高電力負荷已連續八次創歷史同期新高，最高負荷達到9,923萬千瓦，年增12.4%，但目前廣東電力供應平衡、備用充足，不會出現拉閘限電。

南方電網廣東電網公司表示，今年第4季以來，隨著疫情防控情況穩定、社會經濟復甦，廣東全社會用電量和電力負荷均高位運行，進入12月，廣東最高統調負荷已連續八次創歷史同期新高，主要原因是受長時段多頻次冷空氣入粵、國外節日訂單、國內工商業訂單加量等因素影響。　

中國 疫情 低溫

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