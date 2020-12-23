我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

周星馳被追7千萬港幣佣金 法官裁定舊愛于文鳳敗訴

最牛地級市 蘇州落戶大鬆綁 租屋就能設籍

記者林宸誼／綜合報導
「人口千萬大市」蘇州落戶再放寬，開啟搶人大戰。 (取材自中國房地產網/東方IC圖)
「人口千萬大市」蘇州落戶再放寬，開啟搶人大戰。 (取材自中國房地產網/東方IC圖)

中國「最牛地級市」稱號的江蘇省蘇州市，發布戶籍新政，只要在當地租房子就可以落戶，預計將有助於吸引年輕人到蘇州工作，並帶動當地的消費及創業，這也是近十天來，第五個宣布放開放寬落戶門檻的重要城市。

第一財經日報報導，蘇州市發布「市政府辦公室關於進一步推動非戶籍人口在城市落戶的實施意見」（簡稱「意見」）提出，落實租賃房屋常住人口在社區公共戶落戶政策，經房屋所有權人的同意可以在房屋所在地落戶，也可以在房屋所在地的社區落戶，破除隱形門檻。

蘇州並與南京在積分落戶時，實現居住證年限和社保年限積累互認。並探索與無錫、常州等具備條件的都市圈率先實現戶籍准入年限同城化累積互認。

今年上半年，蘇州實現規模以上工業總產值1.55兆元人民幣（約0.23兆美元），已成為全中國第一大工業城市，產業的快速發展也吸引大量人口流入，數據顯示，目前蘇州全市常住人口1075萬人，戶籍人口722.6萬人，淨流入人口達352.3萬人，淨流入規模位居全中國第八。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，蘇州放鬆落戶條件，不僅有利於留住外來工作人員，而且有利於蘇州做大做強城市規模，提升中心城市的集聚能力和輻射能力。

丁長發指出，現在除個別超大城市的落戶門檻比較高以外，大部分城市的落戶門檻已經放得很低，在人口老齡化、勞動年齡人口占比下滑的情況下，一二線城市都在抓緊吸引外來人口尤其是年輕人落戶，年經人是消費、創新創業和就業的主體，有年輕人的城市才有未來。

不僅是蘇州，福建省福州市14日印發「關於進一步降低落戶條件壯大人口規模若干措施的通知」提出，明年全面開放落戶限制，實現落戶「零門檻」等。

江蘇省無錫市15日對「無錫市戶籍准入登記規定」進行了修改，全面取消江陰、宜興行政區域內的落戶限制。

一線城市的廣東省廣州市，16日發布關於公開徵求「廣州市差別化市外遷入管理辦法」的意見通告，擁有大學學歷就可以在白雲區、黃埔區、花都區、番禺區、南沙區、從化區和增城區七個行政區落戶。

山東省青島市14日召開擴大會議，研究審議「關於進一步深化戶籍制度改革的意見（徵求意見稿）」，將繼續放寬中心城區、大幅放寬城區、全面開放縣域落戶政策。

中國 人民幣 就業

上一則

年底回調 分析師看好這3檔

下一則

紓困案雖過關 史指連跌3日

延伸閱讀

南加洛縣不到50萬人的城市 日新增新冠死者14人 破紀錄

南加洛縣不到50萬人的城市 日新增新冠死者14人 破紀錄
輝瑞疫苗研發者：變種病毒 恐提高群體免疫難度

輝瑞疫苗研發者：變種病毒 恐提高群體免疫難度
英國貨櫃車39越南移民命案 再添兩人定罪

英國貨櫃車39越南移民命案 再添兩人定罪
中國首個mRNA疫苗生產車間動工 將年產1.2億劑

中國首個mRNA疫苗生產車間動工 將年產1.2億劑

熱門新聞

美國總統當選人拜登（左）或許可從現任總統川普這四年來的經濟教訓中，得到一些啟發。美聯社

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

2020-12-17 09:39
Hercules Investments投資長麥當諾預測，有三大理由可能讓美股崩跌。圖為美股交易員。（路透）

美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言

2020-12-21 21:05
美國散戶對今年股市漲勢的掌握，比華爾街的交易員還好。 美聯社

人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人

2020-12-18 13:13
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。（美聯社）

當年花36億買下…Adidas考慮賣掉Reebok 原因曝光

2020-12-15 03:35
美國股市近來隨疫苗好消息頻傳而雀躍不已。但市場仍可能面臨一些風險。(美聯社)

繼2019貿易戰和2020新冠疫情後 2021什麼可能來亂？

2020-12-19 11:24
葉倫與鮑爾都有共同的信仰：讓通膨子彈飛一會兒。（路透）

大仁說財經 | 拜登的新經濟團隊恐會催生巨大股市泡沫

2020-12-20 19:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？