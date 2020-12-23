中國挺小微企業 貸款還息延長

中國國務院 總理李克強 在國務院常務會議宣布，對辦理貸款 延期還本付息且期限不少於六個月的地方法人銀行，繼續按貸款本金1%給予激勵；將普惠小微企業信用貸款支援計畫實施期限由今年底適當延長。

對於符合條件的地方法人銀行發放普惠小微企業信用貸款，將會繼續按貸款本金40%給予優惠的資金支援。

第一財經報導，李克強指出，明年第一季要繼續落實好原定的普惠小微企業貸款延期還本付息政策，在此基礎上適當延長政策期限，做到按市場化原則應延盡延，由銀行和企業自主協商確定，並實施好和適當延長上述直達貨幣政策工具，有利於幫助小微企業更好應對國內外環境變化，實現生產經營穩定恢復。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，經濟復甦基礎還不穩固，小微企業還面臨一定經營壓力，對於小微企業應延盡延政策，有利於小微企業平穩經營，有助於更好實現六穩六保。

溫彬認為，針對小微企業的延期還本付息政策，在小微企業承諾穩崗就業的情況下，要繼續鼓勵金融機構通過無還本續貸方式支持，保持其資金流穩定，防止政策斷檔導致小微企業經營出現困難，兩項直達實體經濟的貨幣政策工具，應定位於定向支持中小微企業的長期政策工具，更好發揮金融對實體經濟的支援作用。