台資赴陸投資額 連續6個月成長

儘管兩岸關係持續惡化，台資前進大陸的步伐未停。經濟部投審會昨日公布統計，11月台資赴大陸投資 件數58件，年減6%，投資金額8億9723美元 ，年增71%，為連續6個月成長。

累計今年前11月，台資赴陸投資件數為445件，年減20.2%，投資金額56億312萬美元，年增50.4%。

投審會表示，前11月金額成長主要係因今年前11月核准包含和碩聯合科技股份有限公司因收購鎧勝─KY外部股東持股，間接取得鎧勝─KY暨大陸地區子公司日沛電腦配件（上海）有限公司等8家事業100%股權，投資額約4.91億美元。

此外，國喬石油化學股份有限公司以3.76億美元投資設立泉州國亨化學有限公司、廣達電腦股份有限公司以2億美元間接增資達富電腦（常熟）有限公司、裕隆汽車 製造股份有限公司以2億美元增資納智捷（杭州）汽車銷售有限公司等較大投資案所致。

陸資來台投資部分，11月單月核准陸資來台投資件數為2件，年減86%，投資額2.8萬美元，年減99%，為連續3個月下滑。累計今年前11月核准陸資來台投資件數為85件，年減37%；投資額1億2398萬美元，年增31.4%。

投審會表示，金額成長主因前十一月份核准包括香港商鵬鼎國際有限公司以新台幣15億元增資鵬鼎科技股份有限公司，及荷蘭商NEXPERIAB.V.以680萬美元增資安世半導體股份有限公司等較大投資案件所致。

自2009年7月至今年11月累計核准陸資來台投資件數為1456件，投資額24億895萬美元。