我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

台資赴陸投資額 連續6個月成長

記者蔡敏姿／台北22日電

儘管兩岸關係持續惡化，台資前進大陸的步伐未停。經濟部投審會昨日公布統計，11月台資赴大陸投資件數58件，年減6%，投資金額8億9723美元，年增71%，為連續6個月成長。

累計今年前11月，台資赴陸投資件數為445件，年減20.2%，投資金額56億312萬美元，年增50.4%。

投審會表示，前11月金額成長主要係因今年前11月核准包含和碩聯合科技股份有限公司因收購鎧勝─KY外部股東持股，間接取得鎧勝─KY暨大陸地區子公司日沛電腦配件（上海）有限公司等8家事業100%股權，投資額約4.91億美元。

此外，國喬石油化學股份有限公司以3.76億美元投資設立泉州國亨化學有限公司、廣達電腦股份有限公司以2億美元間接增資達富電腦（常熟）有限公司、裕隆汽車製造股份有限公司以2億美元增資納智捷（杭州）汽車銷售有限公司等較大投資案所致。

陸資來台投資部分，11月單月核准陸資來台投資件數為2件，年減86%，投資額2.8萬美元，年減99%，為連續3個月下滑。累計今年前11月核准陸資來台投資件數為85件，年減37%；投資額1億2398萬美元，年增31.4%。

投審會表示，金額成長主因前十一月份核准包括香港商鵬鼎國際有限公司以新台幣15億元增資鵬鼎科技股份有限公司，及荷蘭商NEXPERIAB.V.以680萬美元增資安世半導體股份有限公司等較大投資案件所致。

自2009年7月至今年11月累計核准陸資來台投資件數為1456件，投資額24億895萬美元。

投資 美元 汽車

上一則

專家：房建股拉回就可進場

下一則

病毒變異重挫史指 銀行鬆綁支撐道指

延伸閱讀

台商投資大陸「逆勢增」 連5月正成長

台商投資大陸「逆勢增」 連5月正成長
麻州告財務軟體「羅賓漢」 交易軟體遊戲化藏隱憂

麻州告財務軟體「羅賓漢」 交易軟體遊戲化藏隱憂
調查：股市新高 57%認有利富人

調查：股市新高 57%認有利富人
全球晶圓代工產能 台積稱冠、聯電第3

全球晶圓代工產能 台積稱冠、聯電第3

熱門新聞

美國總統當選人拜登（左）或許可從現任總統川普這四年來的經濟教訓中，得到一些啟發。美聯社

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

2020-12-17 09:39
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。（美聯社）

當年花36億買下…Adidas考慮賣掉Reebok 原因曝光

2020-12-15 03:35
美國散戶對今年股市漲勢的掌握，比華爾街的交易員還好。 美聯社

人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人

2020-12-18 13:13
美國股市近來隨疫苗好消息頻傳而雀躍不已。但市場仍可能面臨一些風險。(美聯社)

繼2019貿易戰和2020新冠疫情後 2021什麼可能來亂？

2020-12-19 11:24
Hercules Investments投資長麥當諾預測，有三大理由可能讓美股崩跌。圖為美股交易員。（路透）

美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言

2020-12-21 21:05
疫情揮之不去，專家建議應備妥罐頭湯品等食品因應。(路透資料照片)

居家避疫囤糧 8大食物優先備庫存

2020-12-14 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議