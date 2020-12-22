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創10年新高 A股IPO金額飆723.5億美元

記者蔡敏姿、程士華／台北22日電

無懼疫情衝擊，A股今年IPO金額逆勢成長至4707億元人民幣（約723.5億美元），創十年新高，年增86%。另外，美中貿易戰也無法降溫在美上市的中概股，中概股今年在美上市籌資金額也大增233%。

安永聯合會計師事務所21日發布「安永大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告」顯示，2020年A股市場預計共395家公司申請上市，年增97%，籌資額人民幣4707億元，年增86%，創2010年以來籌資額新高。籌資額增加的主要原因為註冊制的施行，以及有四家籌資額達百億級IPO的發行。

報告預估，全球今年IPO估達1338家，年增17%，籌資額2654億美元，增27%。

其中，總計中國及香港的IPO數量和籌資額占全球的40%和45%，與去年同期相比分別增加49%和55%，表現相對突出。

值得注意的是，中概股在全球股市引領風騷，未因美國「外國公司問責法」而停滯。今年共有35家中資赴美上市，籌資額年升233%。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示，隨著中資企業持續成長，前往美股上市仍有其必要性，尤其是網通平台、科技等相關族群，消費市場在歐美，雖然在「外國公司問責法」下有壓力，可能會轉往港股，明年中概股仍是支撐全球、香港股市的主力軍。

安永預期2021年A股IPO發行活動將受多種因素影響，全球經濟在疫情衝擊後，明年雖將恢復成長，但疫情仍是最大變數。不過，大陸全面推行註冊制將改變A股市場生態，「十四五」規劃支持直接融資，都會對資本市場和IPO活動產生正面影響。

港股方面，上半年雖然受疫情影響導致上市數量減少，但下半年受惠大型IPO上市和中概股的回歸，提高全年籌資額估為3905億元港幣（約505.3億美元）。

今年香港前十大IPO籌資額1843億元港幣（約238.5億美元），占全年籌資額47%。前十大IPO當中有五家為中概股第二上市，56%籌資額來自中概股。另外，今年香港的物業服務企業上市迎來爆發期，使房地產行業躍升IPO數量的第一位。

安永觀察，香港將從大陸經濟加快復甦的發展中受惠，而隨著中概股回歸熱潮延續，符合條件的企業版同股不同權中概股可至香港進行第二上市，加上滬深港通的投資範圍有望擴大等正面因素，預計明年新經濟公司如科技、傳媒和通訊、醫療健康等企業仍然是香港IPO市場的成長引擎。

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