接手緯創訂單？鴻海印度廠試產iPhone 12

緯創的印度 廠爆發勞工抗爭，訂單可能拱手讓人。根據外電報導，鴻海 印度廠將試產iPhone 12，規畫兩個月內出貨首批「印度製造」iPhone 12，為鴻海印度廠增添新的成長力道，緯創印度廠原規畫生產iPhone 12 mini，已經因為發生暴動事件而喊停。

外傳緯創訂單轉向鴻海，鴻海21日表示不評論客戶與訂單。

外電引述產業界兩位高階主管的意見，指出鴻海在印度清奈市（Chennai）的廠房，兩個月內即將生產最新的iPhone 12。目前鴻海清奈廠主要生產iPhone 11與 XR兩款手機，加入生產iPhone 12，將可提升產線稼動率。

緯創在發生當地工人暴動後，已經停工。但iPhone 12 mini是否轉單到鴻海印度廠，業界人士指目前沒有看到，但未來有機會出現轉單，主要看緯創印度廠後續改善程度是否達到蘋果的要求。

鴻海是iPhone 12 Pro／Pro Max獨家組裝代工供應商，提供iPhone 12大部分供貨產量。

市場人士指出，鴻海和旗下富智康在清奈廠區生產消費電子產品，廠區製造蘋果和中國品牌的智慧型手機以及其他消費電子產品。清奈廠區近2年因應客戶數增加，持續擴廠。

為了在印度當地擴張業務，印度媒體報導，印度工業部批准鴻海六年投資250億盧比（約3.3億美元）的開發計畫，取得30.83英畝的土地，將在清奈廠附近興建可容納1.95萬名員工居住的宿舍，蘋果公司將透過鴻海當地子公司下單出貨高階iPhone產品。

新印度快報指出，鴻海清奈工業園區發言人表示，希望提供員工負擔得起的租金住宿和配套的基礎設施，未來宿舍將由13個街區組成，興建多棟10層樓的住宅大樓，包括公用設施和設備，例如飲用水供應、雨水排放、廢物管理、雨水收集和太陽能利用等，以及戶外活動設施、藥房、購物中心、超市。

鴻海已規畫分兩個階段建設。第一階段預計在2023年3月完成，包括七個街區的住宅大樓、兩個街區的商業大樓及其他公用設施，第二階段則將包括六個街區的企業大樓，全部預計在2024年3月完成。