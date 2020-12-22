我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

切割華為！新榮耀拚明年賣1億支手機 但要看美國臉色

記者何佩儒／綜合報導
新榮耀拚明年賣1億支手機。（路透)
新榮耀拚明年賣1億支手機。（路透)

華為出售手機品牌「榮耀」，如今榮耀手機正準備加速追回華為流失的市占。外電報導指出，新榮耀明年目標出貨1億支智慧手機，較今年增加四成，明年元月將推出新機榮耀V40。榮耀高層積極與零組件供應商爭取供貨，現在美方的態度將決定新榮耀能否拿到關鍵的5G手機晶片。

為避開美國禁令，華為上月宣布出售榮耀所有持股。榮耀以中階及入門機種為主，一年出貨量約7000萬支手機。宣布獨立後，新榮耀已經喊出要成為中國市場第一品牌，華為創辦人任正非更希望新榮耀成為華為最強的對手。業界解讀，新榮耀可能推出高階旗艦機種。

分析師認為，新榮耀可望與先前的供應商繼續洽談合作，在通路體系方面，由於新榮耀獲得現有通路共同支持，不須擔心鋪貨問題。新榮耀已積極在中國市場布建更多實體通路。

華為在台供應鏈包括聯發科、大立光、聯詠、華新科、大毅、欣興、晶技、日月光投控、嘉聯益、華通等。台系應鏈自9月15日後都停止供貨華為，若新榮耀獨立就能順利取得晶片，零組件供應商訂單也可望回溫。

外電報導，新榮耀希望明年擴產為1億支手機，華為則因零組件庫存限制，預估出貨量降至6000萬支，合計1.6億支，仍比今年減少約兩成，預料將由三星、小米、OPPO、vivo等分食。

新榮耀已宣布將推出新品，市場傳出明年元月推榮耀V40，搭配庫存的聯發科晶片，是獨立後的首發新品，市場充滿期待。

不過，美國態度仍是關鍵。日前高通及聯發科被問到是否供貨給新榮耀，都表示在「對談及了解中」。除非美方政府認同新榮耀與華為徹底切割，新榮耀的擴產計畫才可能實現。

華為 手機 美國

上一則

創10年新高 A股IPO金額飆723.5億美元

下一則

明年史指喊4000點？數據分析：別太相信

延伸閱讀

華為小千金姚安娜開通微博曬自拍 網友卻熱議這點…

華為小千金姚安娜開通微博曬自拍 網友卻熱議這點…
為終止引渡努力 律師指孟晚舟行為「與美國沒有關係」

為終止引渡努力 律師指孟晚舟行為「與美國沒有關係」
路透：美擬砸19億美元 汰換華為中興設備

路透：美擬砸19億美元 汰換華為中興設備
誠品 任華為大學選書顧問

誠品 任華為大學選書顧問

熱門新聞

美國總統當選人拜登（左）或許可從現任總統川普這四年來的經濟教訓中，得到一些啟發。美聯社

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

2020-12-17 09:39
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。（美聯社）

當年花36億買下…Adidas考慮賣掉Reebok 原因曝光

2020-12-15 03:35
美國散戶對今年股市漲勢的掌握，比華爾街的交易員還好。 美聯社

人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人

2020-12-18 13:13
美國股市近來隨疫苗好消息頻傳而雀躍不已。但市場仍可能面臨一些風險。(美聯社)

繼2019貿易戰和2020新冠疫情後 2021什麼可能來亂？

2020-12-19 11:24
Hercules Investments投資長麥當諾預測，有三大理由可能讓美股崩跌。圖為美股交易員。（路透）

美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言

2020-12-21 21:05
疫情揮之不去，專家建議應備妥罐頭湯品等食品因應。(路透資料照片)

居家避疫囤糧 8大食物優先備庫存

2020-12-14 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議