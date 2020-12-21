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中國今年經濟總量 破百兆人民幣

記者戴瑞芬／綜合報導
中國今年全年經濟總量將首度突破人民幣100兆元，增長2%左右。(中新社資料照片)
中國今年全年經濟總量將首度突破人民幣100兆元，增長2%左右。(中新社資料照片)

中國中央財經委員會辦公室副主任韓文秀19日表示，中國今年全年經濟總量將首度突破100兆元人民幣（約15.4兆美元），增長2%左右。同時，中國經濟總量占全球比重將由去年的16.3%上升到17.5%，對世界經濟增長的貢獻進一步提升。

中財辦是中共中央經濟決策的核心部門，前身是中央財經領導小組辦公室，國務院副總理劉鶴自2013年起就兼任辦公事主任。

韓文秀出席2020-2021中國經濟年會表示，今年大陸是全球唯一實現正增長的主要經濟體，預計2020全年經濟總量將突破人民幣100兆元大關，增長2%，在世界經濟中的比重進一步提升。

近三年大陸經濟總量增長快速，2018年達人民幣90兆元，2019年達99兆865億元。今年在疫情衝擊下，經濟總量不減還增，首度突破人民幣百兆元。

不過，疫情影響持續，韓文秀表示，由今明兩年平均下來看，經濟增速也就在5%左右。但是數字好看，日子未必好過，同時民間經濟發展面也面臨較多內部和外部的不確定性。

對於明年的經濟表現，韓文秀認為，由於今年基數陡然降低，明年經濟增速上看可能性會比較高。宏觀政策要把握好「時、度、效」。

一是保持政策的連續性和穩定性。就是繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度，不急轉彎，防止出現政策懸崖。

二是保持政策的可持續性。韓文秀表示，考慮到經濟逐步恢復常態化運行，需要穩妥退出一些臨時性的舊的政策，這是完善宏觀調控跨週期設計和調節，實現穩增長和防風險、長期經營的內部要求。

三是更加注重科學精準有效實施宏觀政策。韓文秀認為，宏觀政策該進的要進，該退的要退，該穩的要穩；避免政策退出的疊加效應。明年要綜合考慮宏觀和微觀，國內和國際等多方面指標變化情況，根據實際，相機靈活決策。

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