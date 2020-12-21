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台積3奈米產能 蘋果先包了

記者尹慧中／台北21日電
傳出蘋果搶先包下台積電(見圖)3奈米初期產能。（路透）
傳出蘋果搶先包下台積電(見圖)3奈米初期產能。（路透）

台積電衝刺3奈米布建之際，傳出蘋果搶先包下3奈米初期產能，主要生產自家M系列處理器，用於新世代Mac筆電與iPad產品。台積電規劃，3奈米明年完成認證與試產，2022年量產，如今「未演先轟動」，蘋果搶先卡位產能，讓台積電先進製程再度完勝三星

台積電向來不評論單一客戶訊息。供應鏈透露，台積電3奈米與4奈米試產準備進度同步順暢，其中，3奈米積極朝向年產能60萬片、換算月產能超過5萬片目標邁進。

業界提到，由於3奈米投資龐大，從終端而言，至少要3億顆晶片採用約兩年才能回本。蘋果生態圈正逐步發展成全數導入自行設計晶片，因此採用數量快速增加。

特別是在PC平台性能穩定提升上，蘋果已不公布終端裝置出貨數量，不過機構推測，蘋果iPad與Macbook兩大產品過往五年已累積龐大汰換升級需求，估計高達5億台終端裝置都將換機，預期相關效益將在2021年逐步浮現。

因應龐大換機潮，傳出蘋果率先包下台積電3奈米初期產能，成為台積電3奈米第一批客戶。蘋果將透過台積電3奈米生產自家M系列晶片，用於Mac與iPad，後續也將會採用該先進製程生產iPhone用的A系列處理器。

台積電3奈米「未演先轟動」之際，三星也積極推展3奈米腳步，預計2022年量產。三星3奈米以環繞式閘極（GAA）為架構，和台積電採用的鰭式場效電晶體（FinFET）架構做區隔。業界觀察，台積電3奈米試產進度順暢，仍有望領先三星至少半年量產，成為PC與智慧裝置應用的大贏家。

供應鏈分析，台積電3奈米計畫順利推進，也結合2D材料與先進封裝、軟硬整合以及載板技術突破，終端應用不僅是智慧手機。由於疫情促使遠距應用、高速傳輸量大增，3奈米有望率先在PC類（包含平板）領域導入，2022年下半年再配合客戶下兩世代旗艦智慧手機應用。

由於台積電3奈米計畫推進，學習曲線更比5奈米高速與效率，加上製程技術延展，預定2021年下半年試產。半導體材料商配合台積電3奈米所需也同步提前，訂下明年第1季先完成材料驗證，整體上半年完成認證後，才在2022年大量開出產能。

同時，台積電為了讓客戶們有更多選擇，以及延長5奈米家族壽命，會在3奈米之前，先推出4奈米製程。不過，三星也規劃4奈米分兩期發展，喊出2021年投入量產，由於三星動作頻頻，台積已提前展開作業。

傳出蘋果搶先包下台積電(見圖)3奈米初期產能。（路透）
傳出蘋果搶先包下台積電(見圖)3奈米初期產能。（路透）

台積電 蘋果 三星

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