我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

「炒股不如買基金」中國新基金今年募資金額破紀錄

記者李仲維／綜合報導

2020年中國股市封關在即，今年新成立的共同基金募資額刷新歷史紀錄，達3.04兆元(人民幣，以下同)，是中國基金業22年來首次出現一年新基金成立規模逾3兆元。業界人士認為，基金業連續兩年業績堅挺，顯示股民更加認同「炒股不如買基金」。

Wind統計數據顯示，截至12月16日，今年新成立基金有1355檔，合計募集3.04兆元，不僅刷新2019年新基金發行規模保持的歷史最高紀錄1.42兆元，更超過前三年（2017至2019年）基金成立總規模，前三年總額為2.99兆元。

分類型來看，主要投資於股票市場的股票基金和混合型基金，是今年新基金發行的主力。

同花順數據顯示，上證指數今年來漲幅約10%，相較之下，主動管理類權益類基金中，普通股票型基金的平均淨值增長率已逾47%，偏股混合型基金的平均收益率也達45.3%，更有11檔基金收益率翻倍，大幅領先股票指數的表現。

數據顯示，截至16日，今年已經成立219檔股票型、638檔混合型基金，兩者合計發行總額逾1.9兆元，占總規模比例64.2%。

一位基金業界人士稱，2019年和2020年連續兩年基金業績堅挺，讓許多股民都認可「炒股不如買基金」的理念，所以在2019年的基礎上，今年新基金發行，尤其是權益類基金發行才會異常火熱。

股票 中國 指數

上一則

中國晶片漲價潮擴大 紫光旗下也喊漲

下一則

台首樁「金金併」富邦金要併日盛金

延伸閱讀

涉內幕交易獲利逾90萬 法拉盛華男恐囚20年

涉內幕交易獲利逾90萬 法拉盛華男恐囚20年
先鋒股票基金 規模衝破1兆美元

先鋒股票基金 規模衝破1兆美元
美ETF今年吸金4270億

美ETF今年吸金4270億
資深保險代理劉新明辦理2021奧巴馬健保 即日起至12/15截止 歡迎致電預約

資深保險代理劉新明辦理2021奧巴馬健保 即日起至12/15截止 歡迎致電預約

熱門新聞

美國總統當選人拜登（左）或許可從現任總統川普這四年來的經濟教訓中，得到一些啟發。美聯社

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

2020-12-17 09:39
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。（美聯社）

當年花36億買下…Adidas考慮賣掉Reebok 原因曝光

2020-12-15 03:35
分析師估計，輝瑞和莫德納這兩家生產新冠疫苗的廠商，光是明年就將有320億美元疫苗收入進帳。 路透

大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

2020-12-12 10:55
美國散戶對今年股市漲勢的掌握，比華爾街的交易員還好。 美聯社

人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人

2020-12-18 13:13
疫情揮之不去，專家建議應備妥罐頭湯品等食品因應。(路透資料照片)

居家避疫囤糧 8大食物優先備庫存

2020-12-14 02:00
美股14日早盤上漲近200點。美聯社

新一輪紓困方案公布在即 美股道瓊早盤漲近200點

2020-12-14 09:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩