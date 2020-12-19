「炒股不如買基金」中國新基金今年募資金額破紀錄

2020年中國 股市封關在即，今年新成立的共同基金募資額刷新歷史紀錄，達3.04兆元(人民幣，以下同)，是中國基金業22年來首次出現一年新基金成立規模逾3兆元。業界人士認為，基金業連續兩年業績堅挺，顯示股民更加認同「炒股不如買基金」。

Wind統計數據顯示，截至12月16日，今年新成立基金有1355檔，合計募集3.04兆元，不僅刷新2019年新基金發行規模保持的歷史最高紀錄1.42兆元，更超過前三年（2017至2019年）基金成立總規模，前三年總額為2.99兆元。

分類型來看，主要投資於股票 市場的股票基金和混合型基金，是今年新基金發行的主力。

同花順數據顯示，上證指數 今年來漲幅約10%，相較之下，主動管理類權益類基金中，普通股票型基金的平均淨值增長率已逾47%，偏股混合型基金的平均收益率也達45.3%，更有11檔基金收益率翻倍，大幅領先股票指數的表現。

數據顯示，截至16日，今年已經成立219檔股票型、638檔混合型基金，兩者合計發行總額逾1.9兆元，占總規模比例64.2%。

一位基金業界人士稱，2019年和2020年連續兩年基金業績堅挺，讓許多股民都認可「炒股不如買基金」的理念，所以在2019年的基礎上，今年新基金發行，尤其是權益類基金發行才會異常火熱。