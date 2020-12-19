中國「盲盒」走紅120國 出口增速超400%

以盲盒為代表的中國潮流玩具正在海外走紅。(取材自海報新聞)

以盲盒為代表的中國 潮流玩具正在海外走紅，第一財經商業數據中心發布《2020跨境出口消費趨勢報告》報告顯示，盲盒線上消費增速達400%以上。新興潮玩手辦品牌，在淘寶平台出口至美國 、澳洲 、加拿大、新加坡等逾120個國家。

搜狐新聞網報導，近年來，隨著中國製造、中國文創IP和國潮文化在國際市場上影響力的提升，中國原創IP也走出國門，輸出國外，以盲盒為代表的中國潮流玩具正在海外走紅。CBNData發布的《2020跨境出口消費趨勢報告》報告顯示，盲盒線上消費呈爆發式增長，消費增速達400%以上。「盲盒第一股」泡泡瑪特、52TOYS、尋找獨角獸、十二棟等新興潮玩手辦品牌，在淘寶平台出口至美國、澳洲、加拿大、馬來西亞等120多國，正在影響更多海外潮玩愛好者。

盲盒對於現代年輕人來說是一種神秘的嚮往，玩的是一種刺激，一種未知，更是一種期盼。據報導，愛好者一大半買的是「盲」，一小半才買的是「盒」。論成本而言，五、六十人民幣一個的小盲盒確實不便宜。但隨著盲盒大熱，盲盒已經不再是一個小玩偶而已，它逐漸變成了一種收藏品，甚至——炒作品。

據報導，每個系列的盲盒都有那麼一兩款廣受歡迎，且數量較為稀少，再加上部分人的故意炒作，這些款式單賣往往會比原價貴出50％。更別說每個系列還會有極其稀有的「神秘款」，它們甚至會被賣到幾千元的高價。

報導指出，買盲盒其實也像是一種投資：如果抽到人氣爆款，就能小賺一筆；如果極其幸運抽到了「神秘款」，甚至相當於中了小彩票！其實，利用人們對未知事物的好奇心賺取利潤的生意一直絡繹不絕，扭蛋、盲盒，包括遊戲裡的抽卡、開箱都是同樣的類型。一件新鮮事物從出現到被接受需要時間的沉澱，需要完整產業鏈的發展。觀察家指出，只要盲盒廠商繼續保持住玩偶的高品質，只要市場沒有賣家進行惡意炒作，哄抬價格，盲盒文化還會越來越壯大，或許未來，盲盒文具、盲盒盆栽都會進入大家的視線。