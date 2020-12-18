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台商投資大陸「逆勢增」 連5月正成長

記者蔡敏姿／綜合報導

正當外資大廠紛紛撤離中國之際，台資赴陸投資熱度逆勢增。今年前10月，台資赴陸投資額47.5億美元，年增47%；10月投資額4.9億美元，年增29%，連續五個月正成長。

受貿易戰、疫情接連重擊，美國、日本對在中國設廠企業們喊話「回家」，砸下重金補助，吸引企業回鄉投資。其中，日企超過千家，申請金額是政府預算餘額的11倍。

日本經濟產業省指出，今年7月，日本政府曾公布首批日企撤離中國補貼計畫，共計57家在中國設廠的日本企業將獲得574億日圓的補貼。首輪僅90家企業申請的這項補助，第二輪卻湧入1670家在華日本企業申請，若全部獲得補助，補助金額將上看1.76兆日圓 ，是預算餘額的11倍之多。由於太多日本公司想要撤走，被形容「日本企業正在排隊離開中國」。

日經新聞報導，儘管對於許多科技公司而言，中國仍然是一個吸引人的地方，但是日本一些公司正在利用當前經濟環境，收掉無利可圖的中國業務。例如，日本第二大時尚品牌「飾夢樂」（Shimala）的母公司Shimamura在今年11月前全數關閉在中國剩餘的六家門市。

為了留住、吸引外資，中國商務部對重點外資企業加強金融支持力度，台資同樣受惠，包括適用進出口銀行擴大新增貸款、再貸款再貼現專項人民幣1.5兆元額度支持。

中國全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏認為，這項政策主要傳遞兩個訊息，一是內外資同等概念，獲政策大力支持；二是企業貸款要落實到實體經濟市場，不要跑到房地產、股市。台資企業對此樂觀其成，申請金融貸款內外資平等待遇。

據李政宏觀察，此現象並不實際。在疫情期間，全球經濟大衰退，中國市場逆勢成長，2021年「雙循環經濟」將聚焦內需市場，14億人口的消費潛力不容小覷。而2035年中國實現社會主義現代化，將形成一批中產階級，並帶動消費市場。

李政宏指出，中國仍是相當有潛力的，今年台商逆勢加碼中國，看好內需市場將爆發一波商機，期待兩岸往和平共榮發展道路前進。

中國 日本 投資

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