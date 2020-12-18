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科技逆襲 中國擴大補貼半導體業 台廠受衝擊？

記者戴瑞芬、尹慧中／綜合報導
中國全力發展國內半導體產業，相關措施已納入「十四五」規劃。 （路透）
中國全力發展國內半導體產業，相關措施已納入「十四五」規劃。 （路透）

中國財政部等四個部委17日公告，啟動歷來最大的半導體免稅政策，並擴及至整體產業鏈，技術層次0.13微米以下可享最長十年免所得稅優惠，同時溯及自今年元旦起適用，包括晶圓製造、IC設計、封測，及材料端的載板等業者都可享有如同「變相補貼」的免稅福利。

此新政策將讓台灣半導體鏈面臨新挑戰，以IC設計、載板廠衝擊最大。業界人士指出，中國進口先進晶片頻遭斷供，應用軟體出海又被多國封禁，此舉有展開「科技逆襲」的意味，力挺當地產業鏈。免稅有助業者降低成本、提升獲利，進而增加接單能力，對市場的影響值得關注。

中國國務院8月曾發布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，公告引進28奈米以下半導體項目，得以最高十年免所得稅。

中國財政部、稅務總局、發展改革委、工業和信息化部昨天進一步公告，優惠獎勵將追溯自今年元旦起適用，而且擴大層面，原本當前中國具備高端晶片生產能力的廠商，僅中芯國際和華虹半導體，此次新免稅政策將擴散至上下游產業鏈，如設計、設備、材料等上下游公司。

最新政策為只要與0.13微米（含）以下技術生產的品項有關，無論晶圓代工、IC設計、封測、材料都可享有優惠。

政策優惠重點包括28奈米以下、經營15年以上的生產企業或項目，未來十年免徵企業所得稅。65奈米以下、經營期15年以上的生產企業或項目，今年起的五年免徵企業所得稅；第六年起至第十年，按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。0.13微米以下，經營十年以上的生產企業或項目，今、明年免徵所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。

分析兩岸半導體鏈競爭，晶圓代工方面，台積電技術獨到，加上目前全球晶圓代工產能吃緊，中國強化補貼中芯、華虹半導體等，對台積電影響不大。封測方面，日月光市占、技術都有領先之處，中國長電科技、華天科技要靠免稅趕上還有一段路。

IC設計業則是需要警戒之處，在華為旗下海思受限美國禁令、且其手機晶片原本就僅供自用，聯發科手機晶片業務不受影響，但中國近年在消費性IC、網通晶片、驅動IC、射頻晶片等領域發展迅速，挾內需市場優勢，瑞昱、聯詠等台廠恐面對中國同業勢力更快崛起的壓力。

光大證券在新政策出台後隨即發布報告，列出將因此受惠的中國半導體廠，以IC設計業者為數最多，包括韋爾、卓勝微、聖邦、兆易創新、斯達半導、瀾起科技、樂鑫科技等七家指標廠，直接對應的對手就是聯發科的非手機業務、瑞昱的網通晶片、聯詠的驅動IC，以及立積的射頻IC等。

中國 手機 台積電

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