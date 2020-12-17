鴻海電動車平台 2月開放全球預訂

鴻海藉由首屆鴻海科技日場合發表MIH電動車平台。(鴻海提供)

鴻海 MIH電動車 開放平台16日宣布，首款「EV Kit」工具平台預計2021年1月發表，2月開放全球開發者預訂，4月底對外交貨，目前已有201家業者參與。NIH聯盟將提供軟體介面、硬體規格及系統架構，以滿足有意爭取電動車龐大商機的ICT業者。

MIH開放平台的第一步，首款「EV Kit」將提供聯盟系統開發者Drive -by-wire的車端平台。此平台將開放車端通訊資訊（CAN通訊協議），讓開發者可在自動駕駛、智慧座艙與動力系統上進行開發。

鴻海表示，過往開發者在研發系統時，若要與車端系統整合，都需要耗費資源與時間，去取得車內系統資訊，而且無法改變車內的設定。

未來，MIH聯盟成員擁有首款「EV Kit」後，可參與聯盟討論與規格制訂。除了取得開放的車端載具資訊外，也可不斷優化讓平台更具國際競爭力。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，鴻海當初設立MIH平台，是為整體產業發展，因為傳統汽車 大廠都有自己的平台，電子業想要進入汽車產業非常困難，很多同業花了十多年的時間，想要與造車公司合作推廣電子技術，但是進展非常緩慢，因為沒有平台，能讓電子技術充分發揮，MIH就是要解決這個問題，讓想要進入電動車、自駕車領域的電子業，可以進入。

劉揚偉說，過去台灣科技發展從音響進入到PC，再到智慧手機，那下一個是什麼？他認為，非常可能是電動車，所以PC與手機業者，都想要進入電動車產業，以前電子業者不得其門而入，現在大家可以進入，當所有的手機與PC業者都進入汽車產業之後，以後車子一定很便宜，因此，電動車產業不是只靠一家公司，而是要靠大家，鴻海也歡迎這些公司與他們合作。

除了推出首款工具平台，MIH聯盟在10月中公開後，兩個月內吸引201家國際大廠加入，涵蓋CASE四大創新領域的領導廠商，包括亞馬遜AWS、CarOTA、DANA、EATON等。

亞馬遜AWS自2006年起，即向全球190個國家及數十萬企業，提供企業雲端解決方案及運算服務；CarOTA提供 Over-The-Air(OTA)應用，為20多個國家的客戶提供服務，完成安裝並升級3.2億多的智能設備。

DANA在汽車傳動領域發展已有115年以上的歷史，為美國、歐洲與日本大客戶，提供變速箱、差速器、低壓高壓電機、變頻器、控制器和熱管理等專業服務。EATON自1911年投入動力運輸，並提供第一款齒輪驅動的卡車車軸以來，持續提供業界高效的電力、液壓及機械動力的管理方案。