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華為擴大鴻蒙系統生態圈 P系列智慧手機預計下季亮相

記者戴瑞芬／綜合報導
明年所有華為自研設備都升級為鴻蒙系統，將覆蓋1億台以上設備。（路透）
明年所有華為自研設備都升級為鴻蒙系統，將覆蓋1億台以上設備。（路透）

華為16日正式發布自家研發的鴻蒙操作系統（HarmonyOS）2.0手機開發者Beta版本，讓各界高手可以根據這個版本來開發出可以用在鴻蒙系統的各種應用程式App，華為也透露，預計明年3月推出華為P系列的鴻蒙系統智慧型手機

華為消費者業務軟體部副總裁楊海松表示，明年所有華為自研設備都將升級鴻蒙系統。

華為被列入威脅美國國家安全的「實體清單」（Entity List）後，Google暫停與華為的技術服務合作，今年9月起華為手機就無法更新Android作業系統。在科技封鎖下，華為號稱將取代安卓的祕密武器鴻蒙去年8月正式亮相，而在16日正式發布鴻蒙2.0手機開發者版本， 華為消費者業務CEO余承東力挺，「歡迎手機開發者加入HarmonyOS」。

這是在安卓和IOS二分天下之下，華為「鴻蒙」正式向世界第三大操作系統邁出階段性的第一步。鴻蒙2.0手機開發者版，將取代原先華為手機所用的安卓+EMUI，換成鴻蒙OS2.0+EMUI。EMUI是華為手機Android裝置的使用者介面。

也就是說，鴻蒙2.0手機開發者Beta版本正式發布後，手機開發者就可以設計、創造基於鴻蒙的手機應用程式App。也因此，鴻蒙手機離發布也不遠了，預計明年華為的智慧手機均升級支持鴻蒙2.0，最快3月推出鴻蒙智慧手機P系列。

從鴻蒙去年8月正式亮相，主要面向智慧家居設備，到現在面向手機平台的鴻蒙2.0，核心優勢也擴大到萬物互聯。強調萬物互聯也是鴻蒙與Android作為一個單純的手機系統最大的不同。

財聯社報導，鴻蒙是圍繞5G打造萬物互聯的操作系統，也就是以智能手機為中樞，透過5G通訊去連接手機、汽車、智慧螢幕、可穿戴設備和智能設備。

華為消費者業務軟件部副總裁楊海松表示，明年所有華為自研設備都將升級鴻蒙系統，消費者不需要購買新的設備就能體驗鴻蒙系統。

智慧型手機 華為 安卓

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