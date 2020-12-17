中准入負面清單 縮減18%至123項

中國 國家發展改革委、商務部 16日公布《市場准入負面清單(2020年版)》。新版清單事項縮減至123項，比2019年版清單減少八項，並刪除證券 公司董事、監事、高級管理人員任職資格核准等14條管理措施，但增列金融控股公司設立相關管理措施。

新版清單鬆綁「森林資源資產評估項目核准」、「礦業權評估機構資質認定」、「碳排放權交易核查機構資格認定」等三條措施。並刪除「進出口商品檢驗鑒定業務的檢驗許可」、「報關企業註冊登記許可」、「資產評估機構從事證券服務業務資格審批」、「證券公司董事、監事、高級管理人員任職資格核准」等14條管理措施。

最新版的負面清單包含禁止和許可兩類事項。對禁止准入事項，市場主體不得進入，行政機關不予審批、核准，不得辦理有關手續；對許可准入事項，包括有關資格的要求和程序、技術標準和許可要求等，由市場主體提出申請，行政機關依法依規作出是否予以准入的決定，或由市場主體依照政府規定的准入條件和准入方式合規進入；對市場准入負面清單以外的行業、領域、業務等，各類市場主體皆可依法平等進入。

中國於2018年底全面實施市場准入負面清單制度，據統計，2018年負面清單項目有151項，2019年有131項，2020最新版有123項，經過三輪修訂後，縮減比率為18%。