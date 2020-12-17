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中拋美債 持有規模4年最低 仍是第二大債主

記者李仲維／綜合報導
中國再度減持77億美元，持有規模創2017年1月以來的近四年最低，也是連續第五個月減持。（本報資料照片）
中國再度減持77億美元，持有規模創2017年1月以來的近四年最低，也是連續第五個月減持。（本報資料照片）

美國財政部公布的數據顯示，10月外國持有的美國國債規模連續第三個月下降，中國再度減持77億美元，持有規模創2017年1月以來的近四年最低，也是連續第五個月減持。

在新冠疫情防控期間，美國聯準會實施的極低利率與無限量QE措施，大幅削弱美元儲備貨幣的地位，導致當前美元指數從3月的高點下跌約10%。花旗集團曾預警，在大量分發疫苗來抗擊疫情及寬鬆的貨幣政策下，美元明年可能崩跌20%。

在此預期下，美債此一美元核心資產近來被全球買家大量拋售。中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英認為，美國經濟前景難言樂觀，導致投資人集中拋售美債，出於對美國經濟萎縮低迷的預判，美元加速貶值及美債收益率持續走低，全球投資人開始集中火力拋售美債。

財聯社報導，美國財政部公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，中國10月持有的美國國債降至1.054兆美元，比9月減持77億美元，為2017年1月以來的最低水準，且為連續五個月削減，但仍是美債第二大海外持有國。

繼9月減持54億美元之後，香港10月大幅減持163億美元至2292億美元，位居美債第七大持有者。

日本是美債海外最大持有國，10月也連續第三個月減持美國國債，比9月減少67億美元至1.27兆美元。7月日本持美債總量達1.29兆美元，創歷史新高。

不過，日本和中國10月對美債持有的下降，被比利時和英國的增持所抵銷。

數據顯示，比利時10月持有的美國國債增加210億美元，達2396億美元；英國10月持有的美國國債增加到4428億美元，較9月增加139億美元。

總體數據顯示，10月外國持有的美國國債規模是連續第三個月下降，至7.068兆美元，較9月的7.071兆美元減少26億美元。

各國雖然對美債興趣缺缺，但大量資金卻湧入美股。數據顯示，外國投資人10月購買了240.7億美元美國股票，外國人連續六個月成為美國股市的淨買家。今年5月，美國股市吸引創紀錄的海外買盤達797億美元。

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