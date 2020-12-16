蔣尚義轉戰中芯 台積電董事長劉德音：尊重

前台積電營運長蔣尚義，將在年後（元旦後）出任中芯國際副董事長一職。（取材自界面新聞）

離開武漢 弘芯的前台積電 營運長蔣尚義昨證實，與中芯國際董事長周子學談了很久後決定，將在明年出任中芯國際副董事長。蔣尚義強調，當初離開台積電時就講得很清楚，不挖台積電的人、不洩漏台積電機密，武漢弘芯做的事情根本傷害不了台積電，為什麼（有人）要把他說成是叛徒。

對蔣尚義再轉戰中芯國際，台積電董事長劉德音昨天表示給予尊重，他並強調，「基本上尚義也是我們的老同事了，尊重他個人的決定、他要去哪裡是個人本來的權利。」

據科技媒體「問芯Voice」報導，蔣尚義目前人在上海進行14天隔離。他表示，決定再度回中芯的關鍵是和周子學很熟，而他對半導體還有很強烈的熱情，「我非常熱中先進封裝技術和小晶片（Chiplet），在中芯國際實現我的理想會比較容易」。

蔣尚義強調，「我只是很單純的工程師，我有權利追求我的理想和事業目標，尤其是技術上的理想」。

他並指出，在中芯國際可做的比在（武漢）弘芯多得多，因為中芯的能力較強，本身已有先進封裝的基礎了，現在中芯的先進製程技術已做到十四奈米、Ｎ+1、Ｎ+2，相信在中芯實現他在先進封裝和系統整合的夢想，可比在弘芯快至少四到五年。

談到加入武漢弘芯時，被台灣 很多人說是叛徒，蔣尚義坦言壓力很大，「我只是一個工程師，很單純，非常熱愛技術，卻被罵得很慘」。他說，台灣（有人）批評他當初答應不做傷害台積電的事，但卻在做傷害台積電的事，這對他來說是很不公平的。「你不能說我做的工作和台積電有一點競爭關係就叫做傷害，武漢弘芯做的事情根本傷害不了台積電，為什麼要把我講成這樣？」

外傳接受武漢弘芯和中芯國際邀約，是因為有非常豐厚的待遇條件，他澄清表示，中芯國際給他的待遇比以前在台積電的還差，武漢弘芯給的也沒有比台積電好，這是確定的。至於武漢弘芯的經歷，對蔣尚義而言是否有陰影？他只說「不想多談，真的很不開心。」

蔣尚義2016年12月就曾加入中芯，擔任第三類獨立非執行董事，並於2019年6月辭職。他之後出任武漢弘芯執行長，但弘芯卻傳出資金斷鏈。蔣尚義已於6月辭去職務，弘芯則被當地政府接管。