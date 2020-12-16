中國經濟復甦 11月3指標由負轉正

中國 國家統計局昨發布11月經濟運行數據。社會消費品零售總額快速增長，三大指標（民間投資 、規模以上工業企業利潤 、規模以上服務業企業營業收入）首度由負轉正，中國經濟持續復甦。

中國國家統計局發言人付凌暉表示，從11月的主要資料看，無論從生產還是需求，都在穩步回升，第四季經濟運行的增長有望比第三季繼續加快。全年中國經濟有望成為世界主要經濟體中，唯一實現正增長的經濟體。

國際貨幣基金組織（IMF先前已預估中國今年經濟總量（GDP增長1.9%。

中國國家統計局數據顯示，中國民間投資增速年內首次轉正。1至11月，中國固定資產投資（不含農戶）同比增長2.6%，比1至10月加快0.8個百分點。民間投資增長0.2%，增速年內首次由負轉正。

1至10，中國規模以上工業企業利潤總額同比增長0.7%，規模以上服務業企業營業收入同比增長0.3，增速年內都是首次轉正。

最亮眼的是消費增速快速回升，11月中國社會消費品零售總額達3兆9500多億元（人民幣，下同），同比增長5%，比10月又加快0.7個百分點。合計1至11月，中國網上零售額超過10兆元，同比增長11.5%，「網上買買買」是助力消費復甦的推手。

此外，中國城鎮調查失業率連降四個月，物價生活指數（CPI）同比下降0.5%，主要是豬肉產能恢復，豬肉價格下降。