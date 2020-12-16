我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

打臉外資報告 台積電駁被砍單

記者尹慧中／新竹16日電
台積電董事長劉德音出席竹科40周年國際論壇。（記者季相儒／攝影）
台積電董事長劉德音出席竹科40周年國際論壇。（記者季相儒／攝影）

台積電董事長劉德音15日表示，目前看明年上半年市況會比以往季節因素起伏好得多，台積電內部並沒有看到外傳客戶砍單與重複下單的狀況；至於明年半導體市場庫存修正或不確定因素，「大家也不必擔心，我們（台積電）會處理」。

近期有外資與半導體業界開始憂心晶圓代工市場出現重複下單疑慮，劉德音昨日出席竹科40周年國際論壇後，受訪時打臉外資報告。他強調，智慧手機、高速運算資料中心、物聯網以及汽車產業的全新革命，都持續加速半導體應用需求。

劉德音強調，重複下單的定義完全看正常存貨而定，當前產業正在改變，因為地緣政治、貿易制裁的關係，很多廠商對所謂「正常存貨」定義有新的層次，現在不能用過去的看法來看，較高的庫存是新供應鏈的正常現象。

談到晶圓代工先進製程產能供不應求，劉德音透露，明年半導體景氣仍然非常樂觀，台積電產能確實吃緊，但台積電已經答應客戶的承諾絕對不會收回，未來儘量會用方法來幫助客戶有更好成長。

劉德音在昨日論壇中提到，在美國對中國貿易限制、新冠肺炎疫情考驗之下，台灣半導體產業仍展現堅強的實力與靈活應變能力，今年可望繳出令人驕傲成績單，估計總產值可望達3.2兆元台幣（約0.1兆美元），其中，IC設計產值將達8500億元台幣（約296.1億美元），年增22.7%；IC製造產值達1.8兆元台幣（約0.06兆美元），年增23.4%；封裝封測產值5500億元台幣（約191.6億美元），年增10%，這樣的表現和竹科的發展緊密相關。

劉德音指出，竹科有如美國加州矽谷成為新創搖籃。台積電是第68家進駐竹科的公司，台積電新創商業模式改變全球半導體遊戲規則，甚至影響世界各國半導體興衰，至今奠定台灣半導體在世界高科技產業鏈的特殊地位。

劉德音提到，台灣廠商在人才、資金、市場等三個面向都遠小於世界大國企業，但仍具有競爭優勢，創新成為台灣企業成功的重要因素，如聯發科、高通的創新，聯發科晶片銷售模式的創新，高通無線通訊IP授權商業模式創新，而專業積體電路製造的創新源自一群高素質、敬業與有紀律的優秀工程師。

台積電 台灣 美元

上一則

對紓困案樂觀 道指漲337點

下一則

汽車製造商籲政府支持電動車 「正處重大轉型時刻」

延伸閱讀

分析／美中科技霸權爭奪戰 台灣成全球最重要地方

分析／美中科技霸權爭奪戰 台灣成全球最重要地方
美股早盤全面上漲 紓困案出現進展

美股早盤全面上漲 紓困案出現進展
美中科技大戰 拜登上台後恐不會停止

美中科技大戰 拜登上台後恐不會停止
王不見王20年 張忠謀、曹興誠為竹科同框

王不見王20年 張忠謀、曹興誠為竹科同框

熱門新聞

分析師估計，輝瑞和莫德納這兩家生產新冠疫苗的廠商，光是明年就將有320億美元疫苗收入進帳。 路透

大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

2020-12-12 10:55
愛迪達2006年以30億歐元（36億美元）買下Reebok。（美聯社）

當年花36億買下…Adidas考慮賣掉Reebok 原因曝光

2020-12-15 03:35

房價漲速 創泡沫時期來最快

2020-12-10 18:32
美股14日早盤上漲近200點。美聯社

新一輪紓困方案公布在即 美股道瓊早盤漲近200點

2020-12-14 09:56
疫情揮之不去，專家建議應備妥罐頭湯品等食品因應。(路透資料照片)

居家避疫囤糧 8大食物優先備庫存

2020-12-14 02:00

GE嚴重超買 1987年來最大

2020-12-11 18:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底