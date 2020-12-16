打臉外資報告 台積電駁被砍單

台積電董事長劉德音出席竹科40周年國際論壇。（記者季相儒／攝影）

台積電 董事長劉德音15日表示，目前看明年上半年市況會比以往季節因素起伏好得多，台積電內部並沒有看到外傳客戶砍單與重複下單的狀況；至於明年半導體市場庫存修正或不確定因素，「大家也不必擔心，我們（台積電）會處理」。

近期有外資與半導體業界開始憂心晶圓代工市場出現重複下單疑慮，劉德音昨日出席竹科40周年國際論壇後，受訪時打臉外資報告。他強調，智慧手機、高速運算資料中心、物聯網以及汽車產業的全新革命，都持續加速半導體應用需求。

劉德音強調，重複下單的定義完全看正常存貨而定，當前產業正在改變，因為地緣政治、貿易制裁的關係，很多廠商對所謂「正常存貨」定義有新的層次，現在不能用過去的看法來看，較高的庫存是新供應鏈的正常現象。

談到晶圓代工先進製程產能供不應求，劉德音透露，明年半導體景氣仍然非常樂觀，台積電產能確實吃緊，但台積電已經答應客戶的承諾絕對不會收回，未來儘量會用方法來幫助客戶有更好成長。

劉德音在昨日論壇中提到，在美國對中國貿易限制、新冠肺炎疫情考驗之下，台灣 半導體產業仍展現堅強的實力與靈活應變能力，今年可望繳出令人驕傲成績單，估計總產值可望達3.2兆元台幣（約0.1兆美元 ），其中，IC設計產值將達8500億元台幣（約296.1億美元），年增22.7%；IC製造產值達1.8兆元台幣（約0.06兆美元），年增23.4%；封裝封測產值5500億元台幣（約191.6億美元），年增10%，這樣的表現和竹科的發展緊密相關。

劉德音指出，竹科有如美國加州矽谷成為新創搖籃。台積電是第68家進駐竹科的公司，台積電新創商業模式改變全球半導體遊戲規則，甚至影響世界各國半導體興衰，至今奠定台灣半導體在世界高科技產業鏈的特殊地位。

劉德音提到，台灣廠商在人才、資金、市場等三個面向都遠小於世界大國企業，但仍具有競爭優勢，創新成為台灣企業成功的重要因素，如聯發科、高通的創新，聯發科晶片銷售模式的創新，高通無線通訊IP授權商業模式創新，而專業積體電路製造的創新源自一群高素質、敬業與有紀律的優秀工程師。