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中國網購金額突破1.6兆美元 實體店銷售跟著升溫

記者戴瑞芬／綜合報導
大陸前11月網購金額突破人民幣10兆元大關。圖為2020天貓年「雙11」成交額人民幣4,982億元。（新華社）
大陸前11月網購金額突破人民幣10兆元大關。圖為2020天貓年「雙11」成交額人民幣4,982億元。（新華社）

中國國家統計局15日發布11月國民經濟統計數據，其中，累計前11月網購突破人民幣10兆元大關達10兆5374億元（約1.6兆美元），已逼近去年全年數據，主要原因是今年「雙11」拉長促銷時間，成功帶來了全年最大的消費爆發期。

中國國家統計局發言人付凌暉指出，網上零售增長的同時，實體店銷售也在恢復，用消費拉動經濟的內循環策略已經奏效。他並指出，下一階段消費仍將是支撐中國經濟持續健康發展的重要引擎。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金則認為，除了供給側，目前中國經濟也因需求發力，加快雙向驅動。

統計顯示，前11月網購突破人民幣10兆元大關，網上零售額達人民幣10兆5,374億元，年增11.5%，比前10月加快0.6個百分點。其中，實物商品網上零售額增長15.7%，占社會消費品零售總額的比重為25%。

中國網上零售額從2013年為人民幣2679億元，逐年飆漲，2019年全年網購交易金額首度突破人民幣10兆元，而在今年前11月已經破新紀錄。

第一財經報導，今年的雙11戰線拉長，促成全年最大的消費爆發。11月社會消費品零售總額人民幣3兆9514億元，年增5.0%，比10月加快0.7個百分點。

雖然網購亮眼，但整體來看，前11月社會消費品零售總額下降4.8%，其中，除汽車以外的消費品零售總額下降5%。特別的是，餐飲收入繼上個月創下年內首次轉正後，11月再次轉負，比上月回落1.4個百分點。

中國商務部表示，疫情防控成效持續鞏固，國民經濟持續穩定恢復，消費市場呈現出良好發展態勢，但境外疫情加速蔓延，中國國內疫情零星散發，國內外形勢仍然複雜嚴峻，實體零售、餐飲等中小微企業經營仍面臨不少困難，消費市場完全恢復正常還受諸多不利因素制約，將持續落實已推出的各項促消費政策舉措，組織開展歲末年初促消費活動，切實保障生活必需品市場供應。

中國社會科學院工業經濟研究所副所長李雪松認為，因為疫情的影響仍在持續，包括需求端恢復仍然滯後於生產端，因此消費增速不及外界預期，一定程度上反映出居民對未來收入增長的信心不足。

中國 人民幣 疫情

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