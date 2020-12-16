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百度攜手車商 擬自製電動車

記者林汪靜／綜合報導
搭載百度Apollo系統的自動駕駛汽車在北京上路測試。（新華社）
搭載百度Apollo系統的自動駕駛汽車在北京上路測試。（新華社）

路透引述三名知情消息人士指出，中國搜尋引擎龍頭百度正在考慮自己生產電動汽車，並與汽車製造商就這種可能性進行商談，包括吉利汽車、廣汽集團和一汽集團都是可能合作對象。如果成真，將是另一個進軍自動駕駛汽車領域的網路大咖。

路透報導，消息人士指出，百度正在考慮外包製造，或與其他汽車製造商創建一家百度持多數股權的合資企業，百度也在研發自動駕駛技術和網路連接基礎設施。

報導稱，與互聯網同行相比，該計畫可說是跨了更大一步，騰訊控股、亞馬遜和谷歌母公司Alphabet也開發了汽車相關技術或投資智慧汽車的新創企業。

上述知情人士表示，百度已經與包括浙江吉利控股、廣汽集團和一汽集團旗下的紅旗品牌在內的中國汽車製造商就組建合資企業進行了初步談判，但未做出任何決定。由於談判不公開，這名知情人士不願具名。

目前百度尚未給予回應；廣汽則表示，它與百度有戰略合作夥伴關係，任何進一步的合作有待討論。

事實上，百度在自動駕駛汽車系統居於領先地位，百度從2013年起開始致力於汽車領域；2015年，百度先後發布CarLife戰略和自動駕駛汽車系統Apollo；2015年12月，百度自動駕駛事業部成立；2016年9月，百度智慧汽車正式升級為百度L3事業部。

騰訊網報導，百度集團副總裁、智慧駕駛事業群組總經理李震宇日前在廣州舉行的第二屆Apollo生態大會上透露，百度智駕產品已經與廣汽、長城等企業達成了戰略合作，在未來三年，將會以內建的方式搭載在將近100萬輛量產車上。

今年9月百度世界大會，百度董事長李彥宏就明確表示，隨著AI技術和車路協同基礎設施建設，推動智慧交通體系逐步完善，未來五年內，中國一線城市將不再需要限購限行，十年之內，交通擁堵問題基本可以解決。

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