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螞蟻配合監管 照鏡子找不足

記者李仲維／綜合報導

遭暫緩上市一個多月後，螞蟻集團董事長井賢棟15日首度表態指出，公司正在對照監管部門的新要求，照鏡子、找不足，做體檢。新華社也發文點出阿里、閱文、豐巢因違反反壟斷法被罰的三個關鍵點。

井賢棟昨在第四屆中國互聯網金融論壇表示，過去一個多月，螞蟻在監管指導下，全力做好暫緩上市的善後工作。

他表示，螞蟻全體正在認真學習「十四五」規劃建議和中央一系列關於金融安全和金融穩定發展的政策精神，對照監管部門的新要求，照鏡子、找不足，做體檢，積極配合監管，進一步落實監管要求。

新華社報導，關於阿里、閱文、豐巢因違反反壟斷法被罰案件，大陸國務院反壟斷委員會專家諮詢組成員、上海交通大學競爭法律與政策研究中心主任王先林表示，有三個關鍵點需要明確。

他指出，關鍵點一，是這三起案件都屬於相關經營者違反法定申報程序受到行政處罰，而不涉及實體上的違法；關鍵點二，是進一步明確經營者集中反壟斷審查範圍。在中國大陸，經營者集中反壟斷申報的門檻主要是考慮控制權和營業額這兩個要素，並沒有將協議控制架構排除在申報要求之外。因此當涉及協定控制架構的交易達控制權和營業額門檻時，企業應進行經營者集中申報。

關鍵點三，是案件的罰款額和罰款幅度合法合理。

新華網也發表評論文章指出，罰單釋放出來的信號卻非常清晰。那就是《反壟斷法》適用於所有主體，包括內資外資、國有和民營企業，互聯網企業沒有僥倖和例外，互聯網行業不是法外之地。

中國 國務院

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