我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

漲幅連5月收窄 中國70大城市房價降溫

中國新聞組／北京15日電

中國大中城市房價持續降溫態勢。國家統計局14日公布的數據顯示，11月分，70大城市新屋房價年增4%，漲勢雖然延續62個月，但升幅是近五年來最小，顯示房價在新冠疫情後的強勁上漲勢頭有所降溫。

70個大中城市中，36個城市新建商品住宅銷售價格環比上漲，6個城市新房價格環比持平，28個城市環比下跌。當月房價環比下跌城市數量創2015年11月分以來的新高，房價環比上漲城市數量則為今年2月分以來的新低。

尤其四個一線城市降溫最為明顯，按月增率來看，北京的新屋房價月減0.1%，上海和深圳持平，僅廣州上漲0.9%。路透預估，隨著房市調控力度提高，房價上漲動力將進一步弱化。

中新社報導，房價上漲城市數量減少的同時，70個大中城市房價漲幅持續收窄。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，據測算，11月分中國70個城市新建商品住宅價格指數環比漲幅為0.1%，同比漲幅為4%。截至當月，房價環比漲幅連續3個月收窄，同比漲幅連續5個月收窄，顯示房價降溫態勢。

分各線來看，國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，一二三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比漲幅與上月相同或回落。以一線城市為例，11月分，4個一線城市新建住宅銷售價環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

房價 中國 北京

上一則

中國網路賣保險 明年2月起設限

下一則

Regeneron被超賣 專家仍看好

延伸閱讀

預售屋交易糾紛 三年增兩倍

預售屋交易糾紛 三年增兩倍
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
自由派本色？ 金山公寓禁吸菸 但可抽大麻

自由派本色？ 金山公寓禁吸菸 但可抽大麻
出走潮真相 灣區人都去了郊區小鎮 沙加緬度成移居新寵

出走潮真相 灣區人都去了郊區小鎮 沙加緬度成移居新寵

熱門新聞

分析師估計，輝瑞和莫德納這兩家生產新冠疫苗的廠商，光是明年就將有320億美元疫苗收入進帳。 路透

大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

2020-12-12 10:55

房價漲速 創泡沫時期來最快

2020-12-10 18:32
美股14日早盤上漲近200點。美聯社

新一輪紓困方案公布在即 美股道瓊早盤漲近200點

2020-12-14 09:56

GE嚴重超買 1987年來最大

2020-12-11 18:22
疫情揮之不去，專家建議應備妥罐頭湯品等食品因應。(路透資料照片)

居家避疫囤糧 8大食物優先備庫存

2020-12-14 02:00
股市在觸及盤中歷史高點後下跌，因科技股陷入掙扎。蘋果是表現最差的道指成分股之一，下跌2.09%。美聯社

紓困談判觸礁 科技股陷掙扎 道指由升轉跌

2020-12-09 16:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票