漲幅連5月收窄 中國70大城市房價降溫

中國 大中城市房價 持續降溫態勢。國家統計局14日公布的數據顯示，11月分，70大城市新屋房價年增4%，漲勢雖然延續62個月，但升幅是近五年來最小，顯示房價在新冠疫情後的強勁上漲勢頭有所降溫。

70個大中城市中，36個城市新建商品住宅銷售價格環比上漲，6個城市新房價格環比持平，28個城市環比下跌。當月房價環比下跌城市數量創2015年11月分以來的新高，房價環比上漲城市數量則為今年2月分以來的新低。

尤其四個一線城市降溫最為明顯，按月增率來看，北京 的新屋房價月減0.1%，上海和深圳持平，僅廣州上漲0.9%。路透預估，隨著房市調控力度提高，房價上漲動力將進一步弱化。

中新社報導，房價上漲城市數量減少的同時，70個大中城市房價漲幅持續收窄。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，據測算，11月分中國70個城市新建商品住宅價格指數環比漲幅為0.1%，同比漲幅為4%。截至當月，房價環比漲幅連續3個月收窄，同比漲幅連續5個月收窄，顯示房價降溫態勢。

分各線來看，國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，一二三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比漲幅與上月相同或回落。以一線城市為例，11月分，4個一線城市新建住宅銷售價環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。