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緯創印度廠暴動 損失5000萬美元

中國新聞組／綜合報導

緯創位於印度南部柯拉爾縣（Kalor）組裝iPhone的廠房12日遇暴動被砸，印度媒體根據廠方報案與勞工部門資料披露，緯創當地廠房有數千支iPhone遭竊，組裝線與工廠設備也遭毀壞，損失達43.7億印度盧比（約5000萬美元）。

外電報導，緯創印度廠房12日發生暴動，部分辦公室及廠區周邊車輛遭到破壞，當地警方已介入處理，逮捕逾百人。該廠區主要生產入門款iPhone SE、物聯網智慧裝置及生技醫療設備，生產線因暴動而停擺，預估恐停工兩周。

緯創在暴動發生後發出聲明指出，由於重要生產設備及庫存沒受波及，加上印度尚有兩座廠區支應生產，預期該案對營運僅是「有限度影響」。

緯創14日表示，有關損失金額還在了解中，無法回應。受暴動事件衝擊，緯創昨天股價爆量下跌，開盤即重挫逾4%，終場收31.05元，跌幅約1.7%，成交量2.86萬張，較前一個交易日1.19萬張多出一倍。

「印度時報」報導，廠方報案指出，損失主要為數千支iPhone被竊，據信是在暴動期間被偷，緯創的組裝線與工廠設備也遭破壞。卡納塔卡省（Karnataka）勞工廳長赫巴（Shivaram Hebbar）也譴責當天歷時2小時的暴動。

根據當地政府的消息，資方與僱工間的爭執已持續三個月。赫巴表示，緯創與六家子公司簽約，在柯拉爾廠僱請8900人；除8900名僱工外，廠方還有1200名編制內員工。

彭博資訊則引述印度經濟時報指出，這座廠房的員工是因為沒拿到薪水與加班費，而毀壞組裝產線設備，緯創廠房受損的設施還包括辦公室設備與停放在廠區內的汽車。工業廳長薛塔爾（Jagadish Shettar）表示，這起暴動也許是因勞資雙方間溝通有誤所引發，「我們聽到的是公司有付錢給仲介，但仲介沒把錢發下去給僱員，這點已經確認」。

印度 iPhone 勞工部

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