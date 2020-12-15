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缺貨潮蔓延 台灣晶圓雙雄傳變相漲價

記者鐘惠玲、李孟珊／台北15日電
晶圓雙雄近十年來首度傳出取消12吋代工報價折讓的消息。（本報資料照片）
晶圓雙雄近十年來首度傳出取消12吋代工報價折讓的消息。（本報資料照片）

晶圓代工缺貨熱潮從8吋蔓延至12吋。業界傳出，晶圓雙雄台積電、聯電明年12吋代工接單價取消往年折讓慣例，相較於過往可折讓3%至5%價格，明年維持原價，形同「變相漲價」。

這是近十年來，晶圓雙雄首度傳出取消12吋代工報價折讓的消息。對此，台積電14日表示，不評論市場傳聞，也不回應價格問題，強調一直以來都與客戶是夥伴關係，重視客戶信任，著重服務價值。聯電也不對此事置評。

業界人士指出，8吋晶圓代工價格調漲，主因晶圓代工廠近年多以投資12吋廠為重點，業界幾乎沒有新增8吋廠，只能透過產能去瓶頸化，或提升良率增加產出，然而因為5G、物聯網等應用興起，對主要在8吋廠生產的驅動IC、電源IC等元件需求倍數成長，但8吋代工產能增幅遠落後需求，在供需失衡下，只能依循市場機制調升價格。

相較之下，12吋廠新增產能遠多於8吋廠，過往因代工廠折舊費用下降、製程良率提升，以及客戶成本下滑等因素考量，晶圓代工廠年度都會有部分接單價格折讓，藉此穩固訂單、照顧客戶，形成一個讓利的機制。

不過，近期傳出台積電、聯電明年12吋代工接單都將取消折讓，反映此波晶圓代工產能大缺盛況，已從8吋蔓延至12吋。

業界人士表示，晶圓代工廠的同一節點製程推出後，每年都會有微幅價格調降的狀況，幅度約3%至5%不等，台積電折讓比例更低。

但今年產能吃緊，已經傳出明年不會有相關價格調降的消息。

距離上一次台積電變相漲價是在2010年第2季，當時是占營收比重最大的65奈米，在產能吃緊的狀況下，取消下一季度該降價的幅度。

法人指出，過去聯電的業務人員是追著客戶要訂單，如今從聯發科到瑞昱，都搶著向聯電尋求支援，聯電大部分的產能已滿載到明年第2季。業界人士形容，現在的產能吃緊狀況，不太可能短時間內挪出多餘的房間，來應付激增的需求。

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