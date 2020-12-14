中國掃蕩爛尾樓亂象 29省市出手嚴管預售屋資金

年關將近，中國 多地預售屋「人去樓空」，因應爛尾樓風暴再起，北京 、成都等已有29個省市出手嚴管預售屋資金，加上住房限購、住房租賃合同備案等政策收緊，市場認為，對「高周轉、高槓桿」的房企形同變相打房。

第一財經報導，12月以來至今不到兩周，包括雲南昆明、廣東珠海、佛山、湖南株洲、河北唐山、山東濰坊、 河北唐山等七個城市，已對預售屋資金進行強監管；據貝殼研究院統計，從11月至今不到兩個月，累計北京市、四川成都、山西太原、寧夏銀川、福建等，至少已有29個省市，都加強預售屋資金監管的相關政策或實施細則。

中國預售屋的購房者必須交付訂金或預付款，「先交錢，再交房」，等待地產開發商興建的商品住宅竣工。但這給別有居心的建商有機可乘，比如將本該轉入監管帳戶的資金，建商自行操控挪用；或是以不實文件騙取銀行提前撥付監管帳戶中的資金，都對購房者帶來風險。

今年疫情影響，房地產 資金鏈趨緊，預售屋延期交屋、甚至變成爛尾樓等風險升溫，為遏止年關人去樓空，銀行加強風險管控，因此開展預售屋資金監管檢查。

因為資金監管，形同對高周轉、高槓桿的房企是變相打房，房地產開發商質疑，這意味房產預售制將被取締？

中原地產首席分析師張大偉認為，由於近日發布的預售資金監管新政中，各地監管有效期大都在一至五年之間。因此，研判短期內，取消預售制不具備可行性。不過，新規強調「 預售款監管額度與開發企業信用等級掛鉤」，這意味直接點名信用較差、未正常履約的房地產開發企業，將按較高額度予以監管。

以昆明監管新規為例，若建商一年內有一次不良行為就將監管資金從25%調高為30%，且後續的地產開發也因信用減分，將波及土地競拍、建案審批。

成都則嚴訂，一旦違規，開發企業及相關負責人皆不得再申請審批新的建設項目，也不會再獲預售許可。

中國房地產研究院執行院長陳晟指出，監管目的是為遏制建商因資金鏈緊張而將預售款挪作他用；而對樓市景氣上行的城市來說，加強預售款監管則是為防範預售制下的金融風險，如建商的惜售行為或抬高房價，形成樓市泡沫。