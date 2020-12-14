預售屋交易糾紛 三年增兩倍

中國 近兩年預售屋成爛尾樓的民事糾紛爆不停，第一財經報導，據中國裁判文書網公開信息統計，預售屋糾紛從2016年的3933筆，到2019年已破萬到1萬1460筆，三年來成長近兩倍。

12月初下令嚴管預售資金的湖南，曾號稱要建超越杜拜塔的世界第一高樓「天空城市」遠望大廈，不料，這棟高838公尺，要建成地上202層、地下六層的超高建築，開工僅七個月，就因資金鏈斷裂導致工程無限期停工至今。

天津也有摩天爛尾樓，位於天津尖端技術產業園區的天津117大廈，設計比台北101還高十幾層，號稱要投資400億元人民幣 （約61.5億美元 ）打造，同樣爆發資金鏈斷裂。

上海易居房地產研究院總監嚴躍進指出，預售屋變成爛尾樓糾紛的主要原因，往往是由於房地產開發商過於依賴預收款，而用較少的自有資金進行工程建設。

據中國國家統計局調查，2019年房地產開發企業到位資金17.8兆元人民幣（約2.7億美元）。其中，建商自籌資金僅5.8兆元人民幣（約0.8億美元），而預收款6.1兆元（約0.9億美元），貸款2.5兆元（約0.3億美元）。也就是說，建商槓桿操作風險大，倒閉跑路時有所聞。