印度廠暴動 緯創：影響有限

台灣 科技公司緯創資通設在那薩普爾（Narsapur）工業園區廠的iPhone製造廠，12日驚傳工人因薪資和工時問題群起暴動，至今尚未復工 。緯創13日發布聲明指出，該公司位在印度 班加羅爾的廠房，遭外面人士入侵破壞，印度當地警方已進入該廠區，啟動保護措施，並進行犯罪刑事案件偵查。

緯創表示，目前該廠區只有辦公室設施，大廳與玻璃等遭到破壞，主要的生產線，設備，倉庫與產品等沒什麼影響，將盡速完成廠區復工運作，由於重要生產設備及庫存沒受波及，加上印度尚有兩座廠區支應生產，因此，該案僅是「有限度影響營運」。

外電報導，緯創位於卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kalor）那薩普爾工業園區的廠房12日發生暴動，部分辦公室及廠區周邊車輛遭到破壞，當地警方已介入處理，逮捕逾百人。

當地官方初步調查，該事件是因緯創合約工人不滿薪水未按時支付，惟緯創回應官方已根據合約支付勞務仲介公司款項，後續調查重點將為是否有「外部力量」促使工人無視法律。

緯創表示，對此事深感震驚，不是員工罷工，而是犯罪事件，由於當地治安不佳，緯創在當地最新廠房成為外界攻擊目標，遭不明人士闖入，並對廠區造成意圖不明的破壞。