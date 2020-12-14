我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

印度廠暴動 緯創：影響有限

中國新聞組／台北14日電

台灣科技公司緯創資通設在那薩普爾（Narsapur）工業園區廠的iPhone製造廠，12日驚傳工人因薪資和工時問題群起暴動，至今尚未復工。緯創13日發布聲明指出，該公司位在印度班加羅爾的廠房，遭外面人士入侵破壞，印度當地警方已進入該廠區，啟動保護措施，並進行犯罪刑事案件偵查。

緯創表示，目前該廠區只有辦公室設施，大廳與玻璃等遭到破壞，主要的生產線，設備，倉庫與產品等沒什麼影響，將盡速完成廠區復工運作，由於重要生產設備及庫存沒受波及，加上印度尚有兩座廠區支應生產，因此，該案僅是「有限度影響營運」。

外電報導，緯創位於卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kalor）那薩普爾工業園區的廠房12日發生暴動，部分辦公室及廠區周邊車輛遭到破壞，當地警方已介入處理，逮捕逾百人。

當地官方初步調查，該事件是因緯創合約工人不滿薪水未按時支付，惟緯創回應官方已根據合約支付勞務仲介公司款項，後續調查重點將為是否有「外部力量」促使工人無視法律。

緯創表示，對此事深感震驚，不是員工罷工，而是犯罪事件，由於當地治安不佳，緯創在當地最新廠房成為外界攻擊目標，遭不明人士闖入，並對廠區造成意圖不明的破壞。

印度 復工 台灣

上一則

理財Q&A／請人代孕成本高 籌資有管道

下一則

京東集團砸7億美元 進軍社區團購

延伸閱讀

讀者來函／印度移民 起步晚但發展速度快

讀者來函／印度移民 起步晚但發展速度快
史上之最！芝加哥暴動滿4個月 警方仍在逮人

史上之最！芝加哥暴動滿4個月 警方仍在逮人
印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動
已為新冠焦頭爛額 印度爆發不明怪病500多人送醫

已為新冠焦頭爛額 印度爆發不明怪病500多人送醫

熱門新聞

分析師估計，輝瑞和莫德納這兩家生產新冠疫苗的廠商，光是明年就將有320億美元疫苗收入進帳。 路透

大發疫苗財 輝瑞、莫德納光明年就估有320億美元入袋

2020-12-12 10:55

房價漲速 創泡沫時期來最快

2020-12-10 18:32
摩機大通告誡投資人小心「熱門交易」的風險。（美聯社）

你投入這些熱門交易了嗎？摩根大通警告：注意避險

2020-12-07 01:19

GE嚴重超買 1987年來最大

2020-12-11 18:22
股市在觸及盤中歷史高點後下跌，因科技股陷入掙扎。蘋果是表現最差的道指成分股之一，下跌2.09%。美聯社

紓困談判觸礁 科技股陷掙扎 道指由升轉跌

2020-12-09 16:32
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

2020-12-05 07:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票