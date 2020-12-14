京東集團砸7億美元 進軍社區團購

京東集團宣布，將斥資7億美元投資 湖南興盛優選電子商務公司（興盛優選），這意味京東將進軍社區團購。

社區團購是一種以生鮮品類為切入點，依託社區和團長個人資源進行商品流通的一種新型零售模式。

第一財經報導，新冠肺炎疫情 一度令出門買菜變得不方便，線上下單、附近提貨的社區團購模式，正好滿足疫情期間的特殊需求，社區團購呈現爆發式增長。

報導援引京東表示，透過投資興盛優選，雙方將在數據、技術、倉儲和短鏈物流等領域展開緊密合作。

京東集團首席戰略官廖建文表示，京東集團投資興盛優選是基於雙方在商業價值觀層面的高度一致，共同目的就是用技術和供應鏈能力賦能線下門市；尤其是不發達地區的線下門市，幫助低線市場的門市主消除資訊不對稱、降低流通成本、提升經營效率，而不是替代他們。

近半年來，社區團購市場競爭火熱。滴滴旗下社區團購品牌「橙心優選」在6月上線。滴滴出行董事長兼CEO程維表示，對社區團購投入「不設上限」；美團也成立美團優選，並表示將社區團購作為一級戰略，阿里、騰訊也紛紛進場投資。

廖建文表示，借助投資興盛優選和打造京喜品牌，京東將以供應鏈體系探入下沉市場。京喜品牌包含四大類業務：主打社交電商的京喜App、主打社區團購的京喜拼拼、為下沉市場線下門店提供優質商品和服務的京喜通（原京東新通路），以及提供高效可靠物流服務的京喜快遞。

隨著愈來愈多互聯網公司進軍社區團購市場，使得已經發展幾年的社區團購平台備受資本關注。本次京東7億美元的投資，是興盛優選今年以來第二次融資。

澎湃新聞報導，目前，興盛優選已輻射湖南、湖北、廣東、江西、四川、重慶、陝西、貴州、河南、廣西、福建、河北和山東13個省市、及6000多個地級城市和3萬多個鄉鎮。根據天眼查，今年7月興盛優選完成8億美元的C+輪融資。