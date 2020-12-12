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中國消費電子產品搶手 全因蘋果公司一個決定

記者林則宏／綜合報導
蘋果iPhone 12系列手機不再附贈有線耳機與充電器，帶動大陸相關產品近期熱銷。（路透）
蘋果iPhone 12系列手機不再附贈有線耳機與充電器，帶動大陸相關產品近期熱銷。（路透）

據中央電視台報導，中國消費電子產品近期需求暴增，除與歐美因疫情「宅經濟」持續升溫有關外，蘋果公司以環保為由，新發售的iPhone 12系列手機不再附贈有線耳機與充電器更是關鍵因素。

主要生產耳機、數據線、充電器等手機周邊產品的深圳睿禾科技的倉庫工作人員黃世平表示，今年3到7月他們平均每天出貨量約60件，但央視採訪當天，他們的出貨量估計就可達到700件左右。

深圳睿禾科技稱，這是由於蘋果新系列手機取消了原本標配的耳機、充電器，使得來自中國的手機配件被海外消費者大量搶購。該公司第3季銷售額就比第2季成長了5倍，現在工廠基本已滿載生產，貨車天天在工廠門口等著，產品一生產出來就立刻被運走。

此外，受海外疫情影響，「宅經濟」需求繼續升溫。歐美民眾為滿足日常宅家的娛樂需求，也大量搶購投影機、平板電腦、遊戲機、滑鼠等消費電子產品，甚至連「掏耳神器」－－智能採耳儀這種原本相對比較小眾的電子產品，今年也開始在海外熱銷起來。

阿里巴巴國際站的數據也顯示，9月起，消費電子類產品流量開始上漲，交易總額年比成長237%。到了11月熱度依然不減，銷售額年比仍增長144.99%。其中，又以耳機和充電器等手機配件出口占比最高，超過30%。

此外，智能穿戴、遊戲機、電腦設備11月成交額年比增長率分別達到287%、211%和166%。

手機 疫情 中國

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