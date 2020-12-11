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中國宣布展開新一輪汽車下鄉及以舊換新

記者李仲維／綜合報導
中國將展開新一輪汽車下鄉和以舊換新。（新華社資料照片）
中國將展開新一輪汽車下鄉和以舊換新。（新華社資料照片）

中國商務部發言人高峰10日在例行記者會上表示，將鼓勵相關地區優化汽車限購措施，展開新一輪汽車下鄉和以舊換新。

高峰表示，為進一步鞏固消費持續回暖態勢，今年底明年初，商務部將會同有關部門和地方，從市場體系建設、展開消費促進活動、營造良好消費環境等方面，展開一系列的促消費工作。

高峰稱，在促進商品消費方面，商務部將致力推動擴大重點商品的消費。比如，鼓勵相關地區優化汽車限購措施，展開新一輪汽車下鄉和以舊換新；落實全面取消二手車限遷政策，健全報廢汽車回收利用體系；積極發展汽車養護、維修、保險、租賃等汽車後市場，暢通新車、二手車、報廢汽車的流通循環。

他進一步指出，還例如鼓勵有條件的地方對淘汰舊家電家具並購買綠色智慧家電、環保家具給予補貼；鼓勵發展互聯網+廢舊物資回收新模式，促進家電家具等更新換代。

高峰表示，在提振餐飲消費方面，商務部將在指導督促餐飲行業抓好疫情防控的同時，鼓勵企業弘揚傳統特色，創新提升菜品，推介優質特色餐飲；指導企業創新營運模式，推進線上線下融合，積極發展線上下單、無接觸配送等餐飲消費新模式。同時，推出堅決制止餐飲浪費的政策舉措，完善促進餐飲節約和綠色發展的標準體系，優化餐飲經營服務規範，營造良好的餐飲消費環境。

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