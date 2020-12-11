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風暴擴大 紫光集團再爆12.1億美元債券違約

記者李仲維／綜合報導
紫光集團在債務違約不到1個月後，10日再度公告出現違約問題。（取材自界面新聞）
紫光集團在債務違約不到1個月後，10日再度公告出現違約問題。（取材自界面新聞）

紫光集團一天內爆出兩筆債券違約，10日到期的50億元人民幣（約7.6億美元）公司債及境外4.5億美元公司債皆無力償還本息，後續將觸發另外的20億美元交叉違約。

紫光集團昨天表示，因公司流動性資金緊張，未能按照約定籌措足額資金，無法按期兌付本息，鄭重向投資人致歉，後續將籌措資金並協調債務解決辦法，努力達成債務延期及和解方案。

在紫光集團出現境內債券違約不到一個月後，紫光境外美元債也宣告違約。紫光國際公告，無法兌付10日到期4.5億美元債本息；紫光芯盛則表示，若上述美元債違約，將觸發其發行的20億美元的交叉違約。

路透報導，紫光國際指出，發行人和擔保人正在研究各種防範來解決當前面臨的流動性問題。紫光芯盛稱，公司美元債自11月18日下午開始暫停交易，停牌仍將持續。

紫光國際發行的4.5億美元債票息6%，是由紫光集團旗下TsinghuaInternational提供擔保。

紫光芯盛發行的美元債有三檔共計20億美元，擔保方也是紫光集團，包括2021年1月31日到期的10.5億美元債、2023年1月31日到期的7.5億美元債和2028年1月31日到期的2億美元債。

在紫光集團在首爆債券違約不到一個月後，評級公司中誠信國際再度調降紫光集團主體和債項信用等級，由BBB降至B，因其將於10日到期的50億元人民幣公司債付息及4.5億美元債均存在不確定性。

紫光集團2017年發行的人民幣13億元規模私募債券「17紫光PPN005」於11月16日實質性違約。

紫光集團深陷債務危機後，傳出缺乏資金、人才等資源來推動自家兩大投資項目，總投資高達2000億元人民幣（約307.3億美元）的成都NAND工廠和重慶DRAM工廠的建設計畫均面臨停擺。

紫光集團是大陸晶片生產自給自足的「中國製造2025」參與者之一，隨著美中科技戰不斷升級，大陸各地政府補貼業者興建半導體廠，但卻因技術不到位及資金不足引發半導體爛尾潮，在中國官方介入整頓下，形成連環爆。業內人士說，北京當局正在將資源集中在數量更少，前景更好的半導體項目上。

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