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蘇寧董座全部1.5億美元股權 押給淘寶

記者戴瑞芬／綜合報導
蘇寧控股集團將全部股權出質給淘寶（中國）軟件，還將6.5萬股蘇寧置業集團股權出質，質權人同樣為淘寶（中國）軟件。圖為蘇寧雲倉物流基地工作人員展示快遞盒。（新華社）
蘇寧控股集團將全部股權出質給淘寶（中國）軟件，還將6.5萬股蘇寧置業集團股權出質，質權人同樣為淘寶（中國）軟件。圖為蘇寧雲倉物流基地工作人員展示快遞盒。（新華社）

中國3C賣場蘇寧控股集團創辦人、董事長，也是蘇寧電器和上市公司蘇寧易購的大股東張近東及張康陽父子，已將兩人持有的蘇寧控股全部股權質押給阿里巴巴旗下的淘寶，合計質押股權10億元人民幣（約1.5億美元）。

據搜狐財經報導，蘇寧易購和蘇寧電器在接下來一年內將到期的債券總額超過223.7億元人民幣（約34.3億美元）。市場上關於蘇寧償債壓力加大、資金鏈面臨崩盤等傳言不斷流出。

雖然蘇寧第一時間對資金鏈斷裂的消息，以散播謠言向公安機關報案。不過，據中國國家企業信用信息公示系統，已證實張近東、張康陽父子不只已將蘇寧控股集團全部股權質押給淘寶（中國）軟件，還將6.5萬股蘇寧置業集團股權質押給淘寶（中國）軟件。

蘇寧控股集團係蘇寧易購的第四大股東，持股3.98%；蘇寧置業則隸屬於蘇寧電器。另外，淘寶（中國）軟件為阿里巴巴子公司，同時還持有A股上市公司蘇寧易購20%的股權。

蘇寧易購和蘇寧電器的股權易手後，對經營權的影響眾所矚目，張近東是否將大權旁落？阿里將接手電商版圖？蘇寧回應稱，目前，蘇寧控股集團持有蘇寧易購3.98%的股權，股權質押是正常的商業合作，對蘇寧易購戰略發展和正常經營無實質影響。

蘇寧並強調，蘇寧和阿里長期保持良好合作，雙方將進一步深化合作，拓展線下商業場景。

不過，外界看法並不樂觀。因為10月以來，中國債務暴雷頻傳，華晨汽車、永城煤電等相繼發生債券違約，信用債市場風險增大，蘇寧主業連年虧損，未來一年內將面臨巨額債券償付壓力。

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