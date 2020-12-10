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零組件缺貨 舜宇光學手機鏡頭出貨量月減19.2%

記者林汪靜／綜合報導

中國不僅汽車晶片缺貨，手機零組件也缺貨。手機鏡頭企業舜宇光學9日發布11月各主要產品出貨量，其中，光學零件部分，玻璃球面鏡片出貨量年減14.3%至288.7萬件，月減2.1%；手機鏡頭出貨量年減0.8%至1.29億件，月減19.2%；車載鏡頭出貨量年增28.8%至668.7萬件，月減0.4%。該公司指出，多與智慧型手機供應鏈中關鍵零組件缺貨有關。

澎湃新聞報導，舜宇光學其他鏡頭出貨量較去年同期增長21.6%至789.2萬件，較上月增長9.4%。

光電產品部分，手機鏡頭模組出貨量較去年同期減少21.3%至4688.4萬件，較上月減少18.5%；其他光電產品出貨量較去年同期減少29%至463.5萬件。

舜宇光學表示，手機鏡頭出貨量較上月下降19.2%，主要由於智慧型手機供應鏈中關鍵零組件缺貨；車載鏡頭出貨量較去年同期上升28.8%，主要是海外疫情影響減少；手機鏡頭模組出貨量較去年同期下降21.3%，較上月下降18.5%，主要也是因為智慧型手機供應鏈中關鍵零組件缺貨。

舜宇光學是一家全球領先的手機鏡頭模組供應商，與主流的手機企業都有合作，還有安卓手機鏡頭霸主之稱。

智慧型手機 疫情 安卓

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