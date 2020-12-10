中國知名耳機大廠 萬魔聲學拚上市

在兩度借殼上市未果後，知名耳機大廠萬魔聲學將尋求獨立上市，公司創辦人謝冠宏在富士康工作過十年，曾是鴻海集團創辦人郭台銘身邊最年輕的事業群總經理，歌手周杰倫 也曾入股萬魔聲學。

中國基金報報導，深圳證監局最新披露，萬魔聲學股份有限公司已接受上市輔導，輔導機構為中金公司，這意味公司正尋求上市。

公開資料顯示，萬魔聲學的前身是成立於2013年的加一聯創電子科技有限公司（1MORE）。2015年12月，正式更名為萬魔聲學，主要從事耳機、音箱、智慧聲學類產品以及關鍵聲學零組件的研發設計、製造和銷售，總部位於廣東深圳，創辦人之一為謝冠宏。

萬魔聲學官網顯示，公司董事長謝冠宏10月15日對外表示，迄今為止，公司耳機出貨量逾8500萬條，擁有發明專利、實用新型、外觀專利350件以上。

萬魔聲學與小米 的淵源頗深。早在2013年6月，小米推出聽歌神器小米活塞耳機風靡一時，謝冠宏也因此被譽為「小米活塞耳機之父」。但萬魔聲學的上市之路並不順遂，曾兩度借殼未果。

公開報導顯示，謝冠宏曾是富士康郭台銘身邊最年輕的事業群總經理。在富士康期間，他曾蹲守蘋果公司兩個星期，求得15分鐘交流機會，拿下iPod訂單。並力排眾議，接下亞馬遜kindle訂單，兩年蹲在生產線旁，打造電子書樣品，直到拿下獨家代工的資格。

謝冠宏也是一個技術專家，在富士康工作的十年裡，他獲得1000多項專利，屢獲國際獎項。2012年10月，50歲的謝冠宏離開富士康，之後選擇單獨創業，雷軍成為他早期投資 人，萬魔聲學因此成為小米的生態鏈企業。

從2013年創立以來，萬魔聲學經歷多輪融資，除了A輪的小米、淡馬錫之外，後續引入新加坡政府投資公司GIC、紀源資本GGV等明星資本，甚至連周杰倫也曾入股萬魔聲學。2016年9月，周杰倫將自創的TiinLAB耳機品牌整體併入萬魔聲學，成為萬魔聲學的股東，並擔任「1MORE創意官」。