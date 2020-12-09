台積電ADR再創新高 市值躍居全球第九大企業

台積電ADR 7日收106.39美元，再創新高，總市值來到5517億美元，超越波克夏，躍居全球第九大市值企業。（路透）

台積電 ADR 7日收106.39美元 (約3003元新台幣)，再創新高，總市值來到5517億美元，超越波克夏，躍居全球第九大市值企業，逼近特斯拉的6083億美元，外資8日持續在台股買超台積電，推升股價 大漲10元新台幣(以下同)、收524元，再寫新高價，市值也突破13.58兆元，同創新猷。

台積電股價再度攻高，帶動家登、漢唐、帆宣、弘塑、辛耘等「台積電大聯盟」成員股價同步走揚，成為盤面焦點。

台積電10日公告11月營收。相較於聯電意外月減逾3.6%，美系外資預估，台積電11月合併營收可望達1264億元，優於10月的1193億元，為單月次高，12月也會比11月好，

外資8日持續買超台積電1044張，連續三個交易日買超，累計近三個交易日買超2萬餘張，持股比重提升至76.47%。累計台積電今年以來漲幅超過62%，隨著熱錢湧入及資金從房地產轉向股市，近一周累計漲幅近7%。

台積電在五奈米先進製程快速放量之下，國際客戶也持續尋求緊密合作，由於蘋果近年自行設計、搭載在iPhone的A系列處理器，以及最新搭載在Mac產品的M1處理器都委由台積電操刀，彭博社報導，未來蘋果擴大推出Mac系列晶片，也有望委託台積電生產，增添台積電營運動能。