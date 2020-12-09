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提升話語權 中國首檔積體電路指數發布

記者李仲維／綜合報導

中國出現首個積體電路指數「中國積體電路產業發展指數（ICDI）」，意味產業風向球誕生，預計第四季積體電路產業鏈指數將呈現持續回升態勢，並創歷史新高。

第一財經報導，該指數是由環亞數位經濟研究院與第一財經研究院聯合發布，旨在全產業視角監測中國與全球積體電路產業發展，樹立與提升中國在全球積體電路產業話語權與影響力。

ICDI是由進口、生產、出口、設計、製造、封測六個指數組成。指數以2015年1月為基期100，今年2月，受新冠疫情影響，積體電路進口、生產、出口指數均大幅下挫，但這些指數在之後幾個月內反彈，並恢復至去年同期水準。

今年10月，生產指數為207，比去年同期提升52；出口指數175，比去年同期提升21；進口指數為150，比去年同期提升21。產銷三大指數都呈現較去年同期加速增長態勢，尤其以生產指數的增長加速度為最大，顯示後疫情時代中國數位經濟產業蓬勃發展以及強勁的內循環動力。

產業鏈指數則包括設計、製造、封測三項指數，數據顯示，今年第一季突發的新冠疫情為中國積體電路產業發展帶來陰霾，製造指數下挫32個點，由512下降到480，相對而言設計和封測環節影響不大。第二、三季設計、製造和封裝三大指數均平穩上升，隨著官方政策持續加持，預計第四季指數將呈現持續回升態勢，並創歷史新高。

指數 中國 疫情

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