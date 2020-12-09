上海二手房11月成交3.2萬戶 創4年新高

11月上海二手住宅成交3.2萬戶，創四年來新高，年增高達81.4%。圖為上海浦東。（新華社）

中國 一線城市包括北京 、上海、廣州及深圳的11月二手房成交量大增，其中以上海成長最快，11月上海二手住宅成交3.2萬戶，創四年來新高，年增高達81.4%。業內人士指出，主因是今年換屋需求比較強，加上舊改（意指都更重建）加大力道，加速換屋族交易。

上海易居房地產 研究院8日發布數據顯示，今年4月以來上海二手房市場持續升溫。

上海易居研究員王寧指出，自4月疫情好轉開始，二手房市場火熱，5-7月二手住宅成交量平均每月2.8萬戶；8月、9月成交量達到3萬戶、3.1萬戶，10月由於長假回落，11月成交量則出現4年來新高。

中原地產市場分析師盧文曦指出，今年上海房地產市場的置換需求比較強，因為應對疫情，貨幣政策寬鬆，購房因此有資產保值的心態，選擇賣掉二手房去買新房，讓房產增值，因此湧現換屋潮。

券商中國報導，上海換屋意願格外火熱，主要是今年上海對都更、危老重建的舊改目標訂出2.8萬戶，包括黃浦區、楊浦區、虹口區等舊改徵收土地很多，一旦強制徵收進行動遷，就會加速二手房市場交易。

中國二手房跟新成屋在市場交易大不相同，新房要申請預售證，且房貸有首付門檻，官方還限制新房售價，而二手房完全是自由市場，屋主想賣就賣，買方看上眼及價格合理就成交，所以二手房市場相對搶手。

據上海市房產交易中心統計，11月二手房住宅房均總價為人民幣347萬元（約53萬美元），成交均價每平方公尺為4萬1731元。

除了上海，在深圳、廣州、北京等一線城市的二手房成交量也出現成長，尤其珠三角地區的房市成交量顯著增加，比較特別的是深圳一度因為受「715調控」影響，二手房9月降至谷底後已連續兩月反彈，深房中協統計，11月深圳市二手房成交量7396戶，比10月成長29%，房市調控新政以來，平均每月二手房成交量維持在近7000戶。

我愛我家研究院認為，11月房市交易相對活躍，僅低於5月的疫後報復性反彈，預計12月房地產市場將進入春節前的淡季，受年末銀行信貸收緊影響，房市將穩中有降，但市場也存在年底翹尾可能。