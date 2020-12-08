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中國上月出口增21.1% 近3年新高

記者戴瑞芬／綜合報導
中國11月出口金額年增21.1%，為近三年新高，進口年增4.5%，貿易順差754億美元創歷史新高。圖為江蘇連雲港的貨櫃堆滿碼頭準備出口。（新華社）
中國11月出口金額年增21.1%，為近三年新高，進口年增4.5%，貿易順差754億美元創歷史新高。圖為江蘇連雲港的貨櫃堆滿碼頭準備出口。（新華社）

中國11月出口金額年增21.1%，為近三年新高，進口年增4.5%，貿易順差754億美元創歷史新高，分析指出，疫情導致國外生產受阻轉單給中國，中國外貿已是連續第三個月正增長，預估第4季經濟復甦動能還將進一步增強。

中國海關總署7日公布，以美元計，11月出口2680.7億美元，年增21.1%；進口1926.5億美元，增長4.5%，11月貿易順差754.2億美元，年增102.9%，較10月擴大近170億美元。

累計今年前11個月，進出口總值4.17兆美元，年增0.6%。這是繼今年前九個月外貿進出口累計增速年內首次轉正以來，連續第三個月保持正增長。其中，出口2.31兆美元，增長2.5%；進口1.86兆美元，下降1.6%；貿易順差4599.2億美元，增加23%。

中國國家統計局分析，出口數據超預期主因外貿企業進入年底出口旺季，歐美消費需求旺盛。

德商銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，出口這麼好是因為疫情期間除中國以外的主要經濟體沒法正常生產，他在新加坡也在等著在淘寶購買的東西，也就是說，中國因為疫情控制較好，拿了一個bonus（紅利）。

招商證券宏觀分析師劉亞欣評估，海外疫情升級，預計12月出口，甚至未來一季，中國出口增速將持續攀升。

界面新聞報導，大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明指出，歐美的疫情和經濟「脫鉤」的現象愈來愈明顯，也就是儘管疫情持續，但消費政策刺激使其消費能力擴大，因疫情影響，南亞和東南亞的產業鏈、供應鏈中斷，訂單因此轉到中國，進一步提升大陸對外出口。

出口結構來看，機電產品、紡織品和塑料製品等出口增長；服裝、鞋靴和箱包等出口卻下降。

光大銀行金融市場分析師周茂華表示，預估第4季經濟復甦動能進一步增強，得益於大陸疫情受控，產能恢復正常，因此外需仍將續擴張，特別是抗疫物質和宅經濟商品的出口需求旺盛。

前商務部副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國指出，11月大幅激增的順差歷年來少有，只是暫時現象，尤其人民幣持續升值將對進口產生較大促進作用，從而進一步縮小貿易順差。

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